İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 6 ilçede 9 pilot mahallede başlattığı ambalaj atıklarının kapıdan toplanarak geri dönüştürülmesi projesi, vatandaşların yoğun ilgisiyle farkındalık yaratıyor. Toplanan 25 binden fazla QR kodlu poşetten yalnızca 74’ünde ayrıştırılamayan atık bulunması, projenin başarısını ortaya koyuyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sıfır karbon hedefi ve çevre koruma amacıyla başlattığı kapıdan kapıya atık toplama projesini Karabağlar, Narlıdere, Menderes, Bornova, Bayraklı ve Konak’taki 9 mahallede uyguluyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İZDOĞA AŞ iş birliğiyle yürütülen projede, hanelere QR kodlu mavi poşetler dağıtılıyor.

Vatandaşlar, bu poşetlere ambalaj atıklarını koyarak geri dönüşüme katkı sağlıyor. Şimdiye kadar 25 binden fazla poşet toplanırken, sadece 74 poşette ayrıştırılamayan atık tespit edildi, bu da vatandaşların projeye duyarlılığını gösteriyor.

İZDOĞA AŞ Genel Müdür Yardımcısı İlkay Kalafat, projeyi tüm İzmir’e yayma hedefinde olduklarını belirterek, vatandaşların poşetleri evlerinin önüne bırakmalarını istedi. Kalafat, sakinleri çevreci projeye destek olmaları yönünde çağrı yaparken, projede görevli Mahir Aslan ise, Güzel bir dünya için hep beraber atık toplayalım” mesajını verdi.

Öte yandan QR kodlu poşetler, İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ’nin veri tabanıyla takip ediliyor.

Toplanan atıklar İzDönüşüm Fabrikası’nda ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor. Mavi poşetlere kağıt, karton, pet şişe, teneke kutu, plastik, metal ve cam atılabilirken; karton bardak, kağıt havlu, bebek bezi, strafor gibi atıkların konulması yasak. Organik atık atanlara cezai yaptırım uygulanıyor.