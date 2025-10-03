İZSU Genel Müdürlüğü’nün Tepekule ve Çay mahallelerinin bir bölümünde aşırı yağışlarda yaşanan taşkın sorununu önlemek için başlattığı 70 milyon liralık yatırım tamamlandı. Ayrıştırma projeleri Bayraklı’nın üç mahallesinde devam edecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmayla Tepekule ve Çay mahallelerinin bir bölümünde aşırı yağışlarda yaşanan taşkın riski ortadan kaldırıldı. 70 milyon liralık yatırımla 4 kilometrelik altyapı hattını kapsayan imalatlar tamamlandı.

Küresel iklim değişikliği ve ani sağanakların yol açtığı su baskınlarını önlemek amacıyla hazırlanan proje kapsamında, iki mahallede birleşik sistem çalışan atık su ve yağmur suyu hatları ayrıştırıldı. Böylece yağmur suları ayrı bir hatla taşınarak hem taşkınların önüne geçildi hem de İzmir Körfezi’nin temizlenme sürecine katkı sağlandı.

ÇEVRE MAHALLELERDE DE AYRIŞTIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı’nın diğer mahallelerinde de altyapı yatırımlarını sürdürecek. Muhittin Erener, Refik Şevket İnce ve Çay Mahallesi’nin kalan kısmını kapsayan yeni bir ayrıştırma projesi için hazırlık çalışmaları başlatıldı. Bu yatırımın da 2026 yılında tamamlanması planlanıyor.