“Edebiyat Yolculuktur” temasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, Kültürpark İzmir Sanat’taki açılış konuşmaları ve lise öğrencileri için festival kapsamında düzenlenen “Yolculuk” temalı şiir, öykü ve deneme yarışmasının ödül töreni ile başladı.İZMİR (İGFA) - 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, Kültürpark’ta İZKİTAPFEST-6. İzmir Kitap Fuarı ile eş zamanlı başladı.

Bu yıl “Edebiyat Yolculuktur” temasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival, üç gün boyunca edebiyat dünyasını buluşturacak. Direktörlüğünü şair Haydar Ergülen’in üstlendiği festivalin onur konuğu ise yazar Ayfer Tunç oldu. Türkiye’den ve dünyadan toplam 36 yazar ve şairin katıldığı festivalin açılışı, İzmir Sanat’ın bahçesinde bulunan Nazım Hikmet heykeli önünde yapıldı. Açılış programında lise öğrencileri için festival kapsamında düzenlenen “Yolculuk” temalı şiir, öykü ve deneme yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Ayrıca onur konuğu yazar Ayfer Tunç ile özel bir söyleşi de yapıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ödül kazanan öğrencilere ödüllerini takdim etti.

“UMUTLARIMIZI TAZELEDİLER”

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Dr. Cemil Tugay, “Bugün İzmir’in özel günlerinden birini yaşıyoruz. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, ‘Edebiyat yolculuktur’ temasıyla bizi hem kendi iç dünyamıza hem de birbirimize doğru yolculuğa davet ediyor. Bu yolculuk bizi kimi zaman bu şehrin enginliğine, kimi zaman öykünün sokaklarına, kimi zaman bir denemenin iç konuşma ve fikirlerine götürüyor ve bizi her seferinde insana, yaşama, umuda yaklaştırıyor. Edebiyat bizim birbirimizi anlamanızı sağlıyor. Festival kapsamında Türkiye çapında liseler arasında ‘Yolculuk’ temalı Edebiyat Yarışması düzenledik. Ülkemizin dört bir yanından öğrencilerimiz yarışmaya katıldı ve ülkemize dair umutlarımızı tazelediler. Genç arkadaşlarımız yazdıkları öykü, şiir ve denemelerle bu yolculuğun adeta pusulasını tuttu. Üç daldaki üç seçici kurulun titiz değerlendirmeleriyle 16 gencimiz ödüle hak kazandı. İstanbul’dan Siirt’e; Kütahya’dan Düzce’ye, yaşlarının heyecanı ve başarının gururuyla aramızdalar. Gençlerimizi ve her zaman yanlarında olan ailelerini tebrik ediyorum” diye konuştu.