İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uzlaşı, yerinde dönüşüm ve belediye garantörlüğü ilkeleriyle yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halkın sağlıklı yaşam alanlarına sahip olması için titizlikle sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşama daha kaydedildi. Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci etapları kapsamındaki 1603 bağımsız bölümün cephe ve iç imalatları yapılmaya başlandı. 3. Etap’ta 584 konut, 27 işyeri, 4. Etap’ta 380 konut, 27 işyeri, 5. Etap’ta 571 konut, 14 işyeri bulunan proje için önümüzdeki ilkbahardan itibaren anahtarlar teslim edilmeye başlanacak.

“BAHAR AYLARINDA TAPU VE DAİRELERİ TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, yüzde 100 uzlaşma ve yerinde dönüşüm ilkeleriyle çalışmaları sürdürdüklerini belirterek “Yapım sürecinde iki yöntem belirlenmektedir.

Birincisi; 2886 sayılı ihale kanunu kapsamında diğeri şirketimiz İZBETON tarafından protokoller aracılığıyla anahtar teslim işin yürütülmesi şeklinde. Örnekköy dördüncü etaptayız. İZBETON tarafından yapımı sürdürülen, Egeşehir Yapı Müşavirlik Şirketimiz tarafından müşavirlik hizmeti verilen etabımız. Burada artık cephe imalatları ve iç, ince imalatlara başlanmış durumda. İnşaatlar hızla ilerliyor. Örnekköy’de hem üç hem dördüncü etaplar İZBETON sorumluluğunda yürütülüyor. Burada önümüzdeki bahar aylarından itibaren blok bazında hak sahiplerine tapularını ve dairelerini teslim edeceğiz. Ayrıca Örnekköy’de beşinci etap dediğimiz kat karşılığı ihaleyle yaptığımız inşaatlarımız da ilerliyor. Bunları da 2026 yaz aylarında hak sahiplerine teslim etmeye başlayacağız” dedi.

“KİMSEYİ MAĞDUR ETMEDEN VERİLEN TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRİYORUZ”

Kent genelinde yürütülen dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgiler veren İsmail Mutaf, “Bunun dışında Uzundere’de üçüncü etabın ikmal inşaat ihalesi bitti. Yakında yer teslimini yapacağız, inşaatları hızlandıracağız. Dördüncü etapta da önümüzdeki günlerde ikmal yapım ihalesine çıkacağız. Bu kapsamda bugüne kadar Uzundere’de iki etap, Örnekköy’de iki etap olmak üzere bin 150 daireyi hak sahiplerine teslim ettik. Şu an 2886 sayılı kanun kapsamında bin 560 bağımsız bölümün yapım süreci devam ediyor. 4 bin 786 bağımsız bölümün yapımı da protokoller kapsamında sürüyor.

Toplamda 6 bin 346 bağımsız bölümün inşaatı ilerliyor. Yakın zamanda bunları hak sahiplerine teslim edeceğiz. Amacımız hak sahiplerini sağlıklı, güvenli, fen ve sanat kurallarına uygun yapılarda ikamet ettirmek. Bu anlamda uzlaşma sağladığımız, kura çektiğimiz Örnekköy 6’ncı etapta yapım ihalesine çıkacağız. Bunun dışında kentimizde Gaziemir’de iki etapta yapım çalışmalarımız sürüyor. İZBETON sorumluluğunda olan birinci etapta anahtar teslim ikmal yapım inşaat ihalesine çıkılacak. Ege Mahallesi’nde de yine hak sahipleriyle ilgili verdiğimiz taahhüt gereği yapım işimiz devam ediyor. Amacımız İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle hak sahiplerine verdiğimiz taahhüdü yerine getirmek. Bunun için İZBETON şirketimiz ihalelerini gerçekleştirdi. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kimseyi mağdur etmeden, verilen taahhütleri yerine getirerek anahtar teslim inşaat ihalelerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 6 BÖLGEDE TİTİZ SÜREÇ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin garantörlüğünde merkez kentte altı bölgede toplam 248 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda Karabağlar’ın Uzundere Mahallesi’ndeki 32 hektarlık alan için uzlaşma tamamlandı, yapım devam ediyor. Karşıyaka’nın Örnekköy Mahallesi’nde 18 hektarlık bölgede uzlaşma ve yapım sürdürülüyor. Gaziemir’de Aktepe ve Emrez Mahallesi’nde 122 hektarda uzlaşma ile yapım süreci işletiliyor. Konak’ta Ege Mahallesi’nde 7 hektarlık alanda uzlaşma ve yapım çalışmaları ilerliyor. Konak’ın Ballıkuyu bölgesinde yer alan 48 hektarlık dönüşüm sahasında uzlaşma devam ediyor ve kentsel dönüşüm projesi çalışılıyor. Çiğli Güzeltepe Mahallesi’ndeki 21 hektarlık alanda da uzlaşma sürdürülüyor.

ÇALIŞMALARDA SON DURUM:

Kentsel dönüşüm alanlarında devam eden uzlaşma görüşmeleri neticesinde hak sahiplerinden yaklaşık 450 bin metrekare tapu devri yapıldı. Uzundere 1’inci ve 2’nci ile Örnekköy 1’inci ve 2’nci etaplar kapsamında, bin 150 bağımsız birimin anahtar teslimi yapılarak kat mülkiyet tapusu hak sahiplerine verildi. Kentsel dönüşüm alanlarında devam eden çalışmalar neticesinde inşaat aşamasına geçen etaplarda bulunan sağlıksız, depreme karşı dayanıklılığı olmayan, metruk binalarda işlemler yapıldı. Bu kapsamda Uzundere’de bin 159, Örnekköy’de 628, Ege Mahallesi’nde 57, Ballıkuyu’da 111 olmak üzere toplam bin 955 bağımsız birim tahliye edilerek yıkıldı.

Örnekköy 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci etaplar kapsamında inşaat yapım süreci devam ediyor. 2026 yılı içinde bu etaplarda konut teslimleri başlatılacak. Örnekköy 6’ncı etap için ihale hazırlığı sürdürülüyor. Aktepe-Emrez 1’inci ve 2’nci etaplar kapsamında 552 bağımsız birim inşaatı yapım aşaması işletiliyor. 2’nci etap kapsamında inşaatı devam eden 261 bağımsız bölümün 2026 yılı içinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. 1’inci etap kapsamında bulunan 291 bağımsız birim için ikmal ihalesi yapılması çalışmaları devam ettiriliyor.