İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Karadoğan Mahallesi’ndeki yangından etkilenen başta çocuklar olmak üzere afetzedelerin moral bulması için Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na gezi etkinliği düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ödemiş yangınından en çok etkilenen bölgelerde bir yandan yaralar sarılırken diğer taraftan sosyal aktiviteler organize ediliyor.

Afet sonrası zorlayıcı koşullar altında yaşamlarını sürdüren vatandaşlara psikososyal destek sağlanması, toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirilmesi için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü’nce etkinlik planlandı.

Karadoğan Mahallesi’ndeki başta çocuklar olmak üzere tüm afetzedeler için Sasalı Doğal Yaşam Parkı gezisi yapıldı.

Ödemiş-İzmir merkez arasında gidiş dönüş ulaşımları sağlanan yurttaşların program süresince temel ihtiyaçları da karşılandı.