İzmir'de Karşıyaka Belediyesi ve Mavi Kelebek Mozaik Atölyesi iş birliğinde düzenlenen, 'KADIN 'Yeryüzünde Gördüğünüz Her şey Kadının Eseridir' Mozaik Sergisi, Karşıyaka Belediyesi Ali Rıza Bodur Kültür Merkezi'nde açıldı.İZMİR (İGFA) - 'KADIN 'Yeryüzünde Gördüğünüz Herşey Kadının Eseridir' mozaik sergisi İzmir'in Karşıyaka ilçesinde açıldı.

26 Eylül akşama kadar gezilebilecek sergide, taşlar sanat eserine dönüştü:

Kursiyer kadınların yaklaşık 10 aylık emeğinin ürünü olan sergide 90 eserin içinde tablo, dekoratif aksesuar, çiçek ve vazo gibi çeşitli mozaik eserler yer aldı.

Cam ve doğal taşlar kullanılarak tasarlanan birbirinden renkli mozaikler, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.

Çalışmaları hakkında bilgi veren mozaik sanatçısı, eğitmen, Mavi kelebek Mozaik Kültür Sanat Derneği kurucu başkanı Şükriye Işıkal, sergi adının Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği değeri çok net bir şekilde gösteren ''Yeryüzünde Gördüğünüz Herşey Kadının Eseridir'' sözüyle taçlandırdıklarını belirterek, "Bizim sergimizin ismi. Bu eserler de kadınlarımızın el emeği göz nuru var, sergi de gördüğünüz bu eserler büyük emeklerin sonunda sergilenebiliyor. 10 aylık yoğun çalışmanın eseri bu ürünler kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Bu Mozaik sanaıt yolunda kendimi geliştirirken, Türkiye’nin belirli bölgelerinde proje kursiyer eğitimi veriyorum. Hemcinslerim Kadınlara el becerileri ve iş istihdamı sağlamak en büyük hayalim ve hedefim. Sanat yolunda bütün kadınları geliştirmek ve dayanışma içinde olmak hedeflerimin içinde her zaman var olacak." dedi konuştu.