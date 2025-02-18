İzmir Karabağlar Belediyesi’nin kurucu Başkanı Kasım Sıtkı Kürüm, vefatının ikinci yıl dönümünde anlamlı etkinliklerle anıldı. Ayrıca Karabağlar Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla, Uzundere Rekreasyon Alanı’nın adı "Sıtkı Kürüm Uzundere Rekreasyon Alanı" olarak değiştirilerek Kürüm’ün adı ilçede ölümsüzleştirildi.İZMİR (İGFA) - Başkan Kürüm için ilk anma töreni, Yukarı Narlıdere’de bulunan mezarı başında gerçekleştirildi. Törene Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Kürüm’ün ailesi, yakınları, eski ve yeni dönem belediye meclis üyeleri ile çok sayıda seveni katıldı. Okunan duaların ardından, Kürüm’ün adını taşıyan Sıtkı Kürüm Uzundere Rekreasyon Alanı ziyaret edilerek, onun ilçeye kazandırdığı projeler bir kez daha hatırlandı.

Belediye Hizmet Binasında Anma Töreni Düzenlendi

Anma etkinlikleri kapsamında Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda bir tören gerçekleştirildi. 2009 yılındaki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ilk belediye başkanlığını kazanan Kürüm için düzenlenen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, CHP kurucu ilçe başkanı Birol Ağırbaş, Kürüm’ün eşi Fatma Kürüm, oğulları Ozan, Uğur ve Onur Kürüm, geçmiş ve şimdiki dönem belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çalışanlar katıldı.

Başkan Kınay “Karabağlar’ın Hikayesini Birlikte Yazmaya Devam Edeceğiz”

Törende konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yeni kurulan bir ilçede belediye başkanlığı yapmanın zorluklarına dikkat çekerek, Sıtkı Kürüm’ün Karabağlar’ı güçlü bir belediye haline getirmek için attığı adımları vurguladı. Kürüm’ün vizyonu, çalışkanlığı ve kararlılığı sayesinde ilçenin sağlam temeller üzerine inşa edildiğini belirten Kınay, onun mirasını yaşatmanın bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Başkan Kınay konuşmasında "Karabağlar, 15 yılda büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdi. Bu dönüşümün temel taşlarını kurucu belediye başkanımız Sayın Sıtkı Kürüm ve onunla birlikte çalışan ekip döşedi. Karabağlar Belediyesi, onun emeği, mücadelesi ve azmiyle kurumsallaştı ve bugün güçlü bir yapıya kavuştu. Bizler de bu mücadeleyi unutmadan, sahiplenerek ve daha da ileriye taşıyarak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz sadece bir belediye değil, büyük bir aileyiz. Sıtkı Kürüm’ün Karabağlar için hayal ettiği projeleri daha da geliştirerek, ilçemizi İzmir’in ve Türkiye’nin en çok konuşulan belediyelerinden biri yapma hedefiyle ilerliyoruz” diye konuştu.

Ozan Kürüm “Babam için Karabağlar beşinci kardeşimizdi”

Başkan Kürüm’ün oğlu Ozan Kürüm ise yaptığı konuşmada, babasının Karabağlar’a olan sevgisini evlat gözüyle anlattı. “Biz üç kardeştik ama babam için Cumhuriyet Halk Partisi dördüncü, Karabağlar Belediyesi ise beşinci kardeşimizdi. Bazen onu Karabağlar halkına bizden daha çok ait hissederdik” dedi.

Babasının halk için çalışmayı siyasetten bağımsız bir şekilde yürütmeye inandığını belirten Ozan Kürüm, “Onun belediye başkanlığı sürecinde yaşadığı zorluklara rağmen sürekli yeni projeler geliştirme çabasını görmek bizler için gurur vericiydi. Bugün onun adının yaşatılması, hizmetlerinin unutulmaması bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır” ifadelerini kullandı.