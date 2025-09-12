İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklarla mücadele eden üniversite öğrencilerine yönelik barınma desteğini bu yıl da sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine hizmet veren sosyal tesisinde barınma ücretlerine bu yıl da zam yapılmadı. Üniversiteliler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sadece 2 bin TL karşılığında Örnekköy Sosyal Tesisleri’nde konaklayabilecek. Kayıt olmak isteyen kız öğrenciler, www.gencizmir.com üzerinden 19 Eylül tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Ekonomik krizin en çok etkilediği kesimler arasında yer alan gençlerin barınma sorununa destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da öğrencileri yalnız bırakmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN AŞ bünyesindeki Örnekköy Sosyal Tesisi, bu yıl 72 kız öğrenciyi ağırlayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2024-2025 eğitim yılı boyunca sosyal tesislerde zam yapılmama talimatı vermiş, üniversiteliler aylık 2 bin TL karşılığında barınma olanağı bulmuştu. Başkan Tugay’ın talimatıyla sosyal tesis ücretlerinde bu yıl da zam yapılmadı. Gençler sadece 2 bin TL’ye iki öğün yemek ve güvenli konaklayacakları İzmir’deki yuvalarına kavuşacak. Uygun fiyatı, kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti, lokasyonu ve güvenli olmasıyla talebin yoğun olduğu sosyal tesislerin kayıtları, “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” projesi kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından alınmaya başlandı. Öğrenciler, www.gencizmir.com üzerinden 19 Eylül tarihine kadar başvuru yapabilecek. Alınacak başvurular değerlendirildikten sonra gerekli kriterleri taşıyan kız öğrenciler, Örnekköy Sosyal Tesisi’ne bir yıllık süre için yerleşebilecek.

KRİTERLER NEDİR?

Barınma desteğine başvuru için 17-27 yaş arası T.C. vatandaşı olmak, İzmir’de örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı ve 2025 yılında YKS’ye girmiş, Hazırlık/1 sınıf öğrencisi olmak, İzmir il sınırları içinde yer alan devlet üniversitesinde veya yüzde 100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olmak, öğrencinin ve ailesinin ikamet adresinin İzmir ili sınırları dışında bulunması gerekiyor. Yeni misafirlerini daha iyi ve sağlıklı koşullarda ağırlamak için özenle hazırlanan tesislere, şehir dışından üniversiteyi kazanarak İzmir’e yerleşecek öğrenciler, kapasite doğrultusunda ve belli kriterlere göre kabul ediliyor.