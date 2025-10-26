İzmir Büyükşehir Belediyesi afete hazırlık çalışmaları kapsamında, yüzlerce çalışanın bulunduğu Kültürpark’ta deprem ve yangın tatbikatı düzenledi. “Afet anında doğru davranış hayat kurtarır” sloganıyla düzenlenen tatbikatta, kurum çalışanlarının bu tür durumlarda bilinçli hareket etmelerinin önemi anlatıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası afet durumlarına hazırlık kapsamında Kültürpark içerisinde binlerce personelin bulunduğu 4 holde eş zamanlı deprem ve yangın tatbikatı yaptı.

Tatbikatta senaryo gereği önce deprem meydana geldi. Ardından yangın çıktı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerinde hemen arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yine senaryo gereği hollerde çalışanlar da tahliye edildi. Ekipler, içeride 5 kazazedenin bulunduğu yönündeki bilgi üzerine çalışmalarını genişletti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Eşrefpaşa Hastanesi tarafından düzenlenen tatbikatta kurumlar arası iş birliği, haberleşme, tahliye, ilk yardım ve olay sonrası müdahale süreçleri test edildi. Çalışanların yanı sıra yurttaşların afet anında güvenli alanlara tahliyesi canlandırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afete Hazırlık Şube Müdürü Özlem Özant, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine değindi. Özlem Özant, “Dirençli kentler oluşturmanın önemli adımlarından biri afetlere hazırlık. Tatbikatlar, hem personelin hem de yurttaşların acil durumda nasıl davranması gerektiğini öğrenmesi açısından büyük önem taşıyor. Birimler arası koordinasyonun sağlanması, ilk yardım ve afet sonrası müdahalenin doğru şekilde yürütülmesi için bu tatbikatları bir nevi prova olarak görüyoruz. Bu çalışmaların düzenli şekilde devam etmesi gerekiyor” dedi.

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram da ekibi ile tatbikata katıldı.

Tatbikatın tahliye sürecini sahada yöneten İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görevli İtfaiye Amiri Engin Karakoyun ise tahliye hızına ve ekiplerin reflekslerine dikkat çekti. Karakoyun, amaçlarının afet anında hollerin sağlıklı şekilde tahliye edilmesini göstermek olduğunu belirterek, "Tahliyeler son derece hızlı ve organize biçimde gerçekleşti. Arkadaşlarımızın afet anındaki reaksiyonları yüksek. Tatbikat ciddiyeti herkes tarafından benimsendi. Bu sayede gerçek bir olayda karşılaşılabilecek zorluklara karşı farkındalık oluştu.” dedi.