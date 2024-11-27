İzmir'de Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında, Bornova Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik, bu yıl “Gıda Atıkları” temasıyla dikkat çekti. Dramalılar Köşkü’nde gerçekleşen farkındalık eğitimleri ve kompost atölyesi, sürdürülebilir çevre yönetimi ve döngüsel ekonomiye vurgu yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinlikleri kapsamında, Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Fatma Mesutgil ile Çevre Mühendisi Can Aktan, gıda atıkları ve atık yönetimi üzerine sunumlar yaptı. Habitat Geri Dönüşüm’den Zeynep Kara, bitkisel atık yağların geri kazanımı hakkında bilgi verirken, Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Hayrettin Kakcı, “Gıdanı İsraf Etme” başlıklı konuşmasıyla israfın önlenmesinin önemini vurguladı.

Etkinlikte, İZYAŞAM Kooperatifi tarafından düzenlenen organik atıklardan kompost yapım atölyesi, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, atık yönetiminin yalnızca çevre koruma değil, ekonomik ve toplumsal bir gereklilik olduğunun altını çizdi.

Başkan Eşki, “Atık doğru yönetildiğinde, doğaya zarar veren bir unsur olmaktan çıkar ve kaynağa dönüşür. Bornova Belediyesi olarak atık azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme stratejilerini destekliyor, gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Doğaya ve insana faydalı her projede öncü olmaya devam edeceğiz. Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinliklerimiz, bu çabamızın bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.