Bornova Belediyesi, Ramazan Ayı’nda dayanışma ve paylaşma geleneğini sürdürerek her gün 1.000 kişiye iftar yemeği dağıtacak. Bornova Büyük Park’taki Gençlik Merkezi’nde her akşam iftar sofraları kurulacak. Ayrıca, iftara yetişemeyen vatandaşlar için Bornova ve Stadyum Metro çıkışlarında paket iftar yemekleri dağıtılacak. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede iftar çadırı kurularak Bornovalılar aynı sofrada buluşacak.

Başkan Eşki: “Bornova’da kimse sofrasız kalmayacak”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ramazan’ın birlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, “Bornova, dayanışmanın ve paylaşmanın kentidir. Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşacak, iftar sevincini paylaşacağız. Kimseyi yalnız bırakmayacağız, iftara yetişemeyen vatandaşlarımız için metro çıkışlarında yemek dağıtımı yapacağız. Bornova’da hiçbir sofranın eksik kalmaması için belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Birlikte paylaşarak, birlikte büyüyen bir Bornova’yı hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

İftar noktaları nerelerde olacak?

✔ Büyük Park Gençlik Merkezi – Her akşam sıcak iftar yemeği

✔ Bornova ve Stadyum Metro Çıkışları – İftara geç kalanlar için paket yemek dağıtımı

✔ Mahallelerde İftar Çadırları – Her gün farklı bir mahallede iftar buluşmaları