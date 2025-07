Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

MANİSA (İGFA) - Muhtarlarla bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Protokol konuşmalarını çok sevmem, ama muhtarlarla olan toplantılardaki konuşmaları çok severim. Çünkü şunun farkındayız; bu şehri güzel yöneteceksek; iş birliği, koordinasyon içinde, sizlerle ve Manisalılarla birlikte, el ele yönetmemiz lazım. Bu işi en iyi bilenler de siz muhtarlarımızsınız. O nedenle Semih Başkan ile Yunusemre’de çok yere gideceğiz. Yunusemre’de ilk başlangıcı sizinle yaptık. Bu, bizim yönetim felsefemiz” dedi.

“Ferdi Başkanı hepimiz çok seviyorduk. Tüm Manisa, tüm Türkiye seviyordu. Güler yüzlüydü, çalışkandı, dürüsttü, doğru bir insandı” diyen Başkan Dutlulu, “Ferdi Başkanı, ne yazık ki çok erken kaybettik. Ama burada yapılması gereken bir iş var, hizmet bekleyen Manisa halkı var. 1,5 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Hizmet bekleyen en büyük ilçe Yunusemre var. Bazı konularda dışardan bakmanın bir avantajı var. Akhisar’dan tüm ilçeleri şöyle bir gözlemlediğim zaman ne yazık ki önceki dönemde belediyecilik hizmetini tam alamamış bir Yunusemre var” ifadelerini kullandı.

“TÜM SIKINTILARIN FARKINDAYIZ”

İlçenin tüm sorunlarının farkında olduklarını söyleyen Başkan Dutlulu, “Bizim belediyecilik anlayışımız; sivil toplum örgütleriyle derneklerle ve en önemlisi muhtarlarımızla el ele vermek, halkın isteklerini yerine getirmektir. Bir belediye çok büyük işler yapar mı? Tabii ki yapar. Çok büyük binalar yaparsınız, gökdelenler yaparsınız, ama yapacağınız çok doğru bir pazaryeri çok daha fazla kişiye ulaşır. Daha da güzeli, yapacağınız sosyal yardımlar, sosyal projeler, çocuklara, kadınlara açacağınız kurslar, insanlara yapacağınız destekler, eğitimler. Bunlar vatandaş için çok önemlidir. Benim gördüğüm Yunusemre, hem alt yapı olarak hem üst yapı olarak işte Muradiye’siyle birçok yerde sıkıntıları olan, hala bizden ciddi bir yol talebi olan, suyla ilgili sıkıntıları olan bir ilçe. Merak etmeyin, hepsinin farkındayız. Sıkıntıların da farkındayız. Biz şunu yapacağız; aynı Ferdi Başkan’ın yaptığı gibi sizlerle el ele, iş birliği içinde, sizleri dinleyerek ve birçok insana küçük gibi gözüken, ama sizin her gün denk geldiğiniz, vatandaşın sizden istediği o sorunları çözerek işe başlayacağız” şeklinde konuştu.

“MURADİYE ÇOK BÜYÜK BİR PROJE”

Muradiye’ye yapılacak olan altyapı projesine de değinen Başkan Besim Dutlulu, “Geçtiğimiz hafta ikinci ihalesi oldu. Çok büyük bir projeden bahsediyoruz. Tabi ki bunu yapacağız, çünkü buna ihtiyaç var. Ama yeri gelecek bir kanal, yeri gelecek bir sokak temizliği, yeri gelecek bir asfalt atımı, park yapımı, bu işleri de yapacağız. Hem vatandaşı memnun edeceğiz hem şehrin doğru gelişimini sağlayacağız. Sizlerden bir ricam var. Bu şehri beraber yönetmek istiyoruz. 6 yıldır belediye başkanıyım. Sağ olsun başkanlarım çok güzel konuştular, teşekkür ederim. Biz Akhisar’da mükemmel işler mi yaptık. Tabii ki eksiklerimiz olmuştur. Ama hiçbir zaman sokaktan çekilmedik, hiçbir zaman muhtarlara kapıyı kapatmadık. Muhtarların, vatandaşın isteklerini her zaman yerine getirdik. Muhtarlarımızın oyu arttı, bizim oyumuz arttı. Benim sizden ricam şu; bizimle iş birliği içinde olun, el ele olun. Siz hangi siyasi görüşten olursanız olun, bize nasıl bakarsanız bakın, bizle nasıl diyalog kurarsanız kurun, sizinle iş birliğini sonuna kadar yapacağız. Biz Manisa’ya, Yunusemre’ye hizmet etmek istiyoruz” diye konuştu.

“HALKIN PARASINI HALK İÇİN HARCAYACAĞIZ”

Tek amaçlarının halka hizmet etmek olduğunun altını çizen Başkan Dutlulu, “Gelin el ele verelim, kalan 3,5-4 sene içerisinde vatandaşın gönlüne girelim. Dışarıda Akhisar halkının yüzde 90’ı şunu der; ‘‘Besim Dutlulu halkın parasını halka harcadı’. Bir kişi de diyemez ‘Besim Dutlulu Akhisar’ın parasını çarçur etti, ziyan etti’. Biz her işi, o paranın bize emanet olduğunu bilerek yaptık, bu şekilde de devam edeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin her bir kuruşu halkın parasıdır, sizlerin parasıdır. Yine her bir kuruşu harcarken bunlara dikkat edeceğiz, her yaptığımız işte aklımızda olacak” dedi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Toplantının açılış konuşmasına merhum başkan Ferdi Zeyrek’i anarak başlayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise Ferdi Başkan ile daha önce iki kez muhtarlarla toplantı yapıldığını hatırlatarak, “Ferdi Başkanımın bayrağı emin ellerde. Belediyeciliği bilen 6 yıldır Akhisar’da harika hizmetler yapan, halkın içinde olan ve gerçekten halktan hiç kopmayan vizyonu ve birikimiyle harika bir arkadaşımız göreve geldi. Bu toplantımızın tek bir amacı var, Besim Başkanımla sizleri bir araya getirmek. Yani bu ateş alma toplantısı değil, sizlere değer veren bir toplantı. Besim Başkan’ımızın takım kaptanlığında Büyükşehir ve Yunusemre iş birliği ile Büyükşehir’in yine Yunusemre’ye sahip çıkmasıyla sizlerin sorunlarını çözeceğiz” diye konuştu.

“AYNI BAŞARIYLA YÖNETECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ”

CHP İl Başkanı İlksen Özalper de “Kardeşim, hepimizin kardeşi, Ferdi Başkanımızı vefatının 40’ında rahmetle anıyoruz. O burada olsaydı, yine gülümserdi; çünkü hepinizi çok severdi. Gitti, ama o gülümseme bize emanet kaldı. Bir başka emanet de Manisa’ya sahip çıkma sorumluluğuydu. Bu emanete sahip çıkan ise Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’dur. Kendisiyle 20 yılı aşkın dostluğum var; çalışkanlığına, dürüstlüğüne ve samimiyetine kefilim. Besim Başkan’ın muhtarlarla ilişkisi de çok güçlüdür. İkinci döneminde oylarını yaklaşık yüzde 20 artırarak yeniden seçildi. Son yapılan anketlerde de yüzde 75’in üzerinde memnuniyet oranına ulaştı. Kendisine emekleri için teşekkür ediyor, Manisa’yı da aynı başarıyla yöneteceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan ise muhtarların problemlerini çok iyi bildiklerini belirterek, “Hemşehrilerimizin sorunlarını aşmak için sorunları ilgili yerlere, kamu kurumlarına iletmek için çok büyük çabalar sarf ediyorsunuz. Bunlara en yakından şahidiz. Olabildiğimiz kadar sizlere yardımcı ve aracı olmaya çalışıyoruz. Bu gösterdiğiniz çabadan ve emekten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Besim Başkanım, Semih Başkanım, bürokratları, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için aralıksız çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.