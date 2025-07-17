Edirne'de Keşanlı marketçi Alaeddin Uzun, bir köydeki karpuz tarlasında izinsiz karpuz alan bir vatandaşın 100 TL ve özür notu bıraktığını paylaşarak, bu duyarlı davranışa sosyal medyadan teşekkür etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da market işleten Alaeddin Uzun, toplu karpuz almak için gittiği bir köyde duygulandıran bir olayla karşılaştı.

İstanbul’dan Ankara’ya seyahat eden bir kişi, yol kenarındaki karpuz tarlasından izinsiz karpuz aldı. Ancak vicdanen rahatsız olan bu kişi, karpuzun altına 100 TL ve “İstanbul’dan Ankara’ya giderken karpuzunu aldık. Hakkını helal et” yazılı bir not bırakarak tarladan ayrıldı.

Olayı fark eden Uzun, sosyal medya hesabından, “Böyle güzel insanlar da var. Kim aldı bilmiyoruz ama teşekkür ederim,” diyerek duyarlı vatandaşa teşekkür etti.

Olay, sosyal medyada hızla yayılarak büyük takdir toplarken, küçük bir karpuz için bile ödeme yapmayı unutmayan bu davranış, duyarlılık örneği olarak nitelendirildi.