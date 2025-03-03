İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent’te bulunan Kara Nakliyecileri Sitesi’ni ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Bornova’da nakliyecilerin yıllardır beklediği proje hayata geçiyor

Kara Nakliyecileri Sitesi Başkanı Adnan Çetin ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan görüşmede, esnafın sorunları ve çözüm önerileri ele alan Belediye Başkanı Ömer Eşki, yapımı tamamlanmak üzere olan ve Mart ayında hizmete açılması planlanan TIR Garajı’nda incelemelerde bulundu.

Modern TIR Garajı’nın 100 araca ev sahipliği yapacağını belirten Başkan Eşki, tesisin bölge trafiğini rahatlatacağını ve lojistik sektörüne büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Yeme-içme, tuvalet, duş ve dinlenme alanlarını içeren modern tesisin, nakliyecilere uzun yıllardır bekledikleri konforu sunacağını vurguladı.

Mevcut 14 dönümlük parka ek olarak, Bornova’da uygun bir alanda ikinci bir TIR Garajı için de çalışmaların başlayacağını belirten Başkan Eşki, ayrıca site içerisindeki yol ve temizlik konularındaki talepleri de en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Site Başkanı Adnan Çetin ise, "20 yıldır beklediğimiz TIR Garajı sonunda hayata geçiyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bornova Belediyesi sayesinde sitemiz, İzmir’e ve Bornova’ya yakışır bir düzene kavuşuyor" dedi.