İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir 3. Sanayi Sitesi’nde düzenlenen Geleneksel Kuru Fasulye Etkinliği’nde sanayi esnafıyla bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir 3. Sanayi Sitesi’nin Geleneksel Kuru Fasulye Etkinliği’nde esnafla bir araya gelerek sanayi ve esnafın Bornova’nın ekonomik gücündeki önemini vurguladı. Eşki, Bornova’nın İzmir’in sanayi yükünü sırtlayan öncü bir kent olduğunu belirtirken, Sanayi Sitesi Başkanı Şenol Demirel ise birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir 3. Sanayi Sitesi’nin her ayın ilk Salı günü düzenlenen Geleneksel Kuru Fasulye Etkinliği’ne katıldı. Esnafla bir araya gelen Başkan Eşki, birlikte yemek yiyip, sanayiye ve esnafa dair önemli mesajlar verdi.

“Bornova bir sanayi kenti, sanayileriyle güçlü”

Etkinlikte konuşan Başkan Eşki, ilçede bulunan 17 sanayi sitesi, nakliyeciler ve ayakkabıcılar siteleriyle Bornova’nın üretim gücüne katkı sunduğunu belirtti. “Sanayi, esnaf ve kamu işbirliğiyle yaşadığımız kenti daha da güzelleştirmek için çalışıyoruz” diyen Eşki, gençlerin sanayi alanlarında istihdam edilmesini teşvik ettiklerini ifade etti.

“Birlik ve beraberlik soframızı zenginleştiriyor”

İzmir 3. Sanayi Sitesi Başkanı Şenol Demirel ise birlik ve beraberliğin ekonomik zorlukların üstesinden gelmede en büyük güç olduğunu söyledi. “Soframız birlikle zengin. Esnaf olmanın en zor dönemlerinden geçiyoruz ama birlikte aşamayacağımız engel yok” dedi. Demirel, Atatürk’ün “Vatanını seven işini en iyi şekilde yapandır” sözünü hatırlatarak, üretime ve emeğe olan bağlılıklarını vurguladı.