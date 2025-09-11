İzmir Bornova Belediyesi’nin kadın odaklı tarımsal üretim projesi “Kent Bostanları”, yeni açılan dört bostanla büyümeye devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi’nin “Kent Bostanları” projesi büyümeye devam ediyor. Pınarbaşı ve Altındağ’dan sonra Mevlana, Işıkkent, Rafetpaşa ve EVKA-4’te kurulan yeni bostanlarla sayı 6’ya, üretime katılan kadın sayısı ise 481’e ulaştı. Yeni kent bostanlarında fideler, düzenlenen toplu açılış töreni ile toprakla buluştu. Açılışta konuşan Başkan Ömer Eşki, “Cumhuriyet bir kadın devrimidir, biz de kullanılmayan parkları kadınların üretim alanına dönüştürüyoruz” dedi.

12 bin metrekare alana kurulan EVKA-4 Kent Bostanı’nında yapılan toplu açılış töreni, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Halat Nazlıoğlu, CHP Bornova İlçe Kadın Kolları Başkanı Meltem Dalkılıç Kavas, ADD Bornova Şubesi Başkanı Mübeccel Timaç, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Başkan Ömer Eşki, açılış kurdelesini kadınlarla birlikte kesti, ardından ilk fidanları toprakla buluşturdu.

EŞKİ: “CUMHURİYET BİR KADIN DEVRİMİDİR”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “21 yıl önce üniversite için İzmir’e geldiğimde ilk oturduğum yer EVKA-4 Mahallesi’ydi. O dönem boş olan bu alanın bugün kadınların üretim merkezi olması beni çok mutlu ediyor. Biz bu dönem kullanılmayan parkları, güvenlik sorunlarının yaşandığı alanları kadınların eline veriyoruz. Bornova’da 500’e yakın kadına Kent Bostanlarından yer sağlıyoruz. Bu bostanlar hem güvenilir gıda üretimi hem de sosyal yaşamın merkezi olacak. Cumhuriyet, başlı başına bir kadın devrimidir. Umarım Atatürk’e layık işler yaparız.”

“KADININ ELİYLE GELECEĞE UMUT”

Yaptığı konuşmada kadının üretkenliğine dikkat çeken CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Halat Nazlıoğlu: “Toprak kadın gibi doğurur, besler ve yaşatır. Kent bostanları, üretime katkı, sağlıklı gıda, ekolojik bilinç ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından çok kıymetli bir proje. Kadın eliyle geleceğe umut etmek mümkün. Haydi tohumlarımızı ekip umudumuzu filizlendirelim.” İfadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ise birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Birlikte üretmek ve paylaşmanın mutluluğunu burada yaşıyoruz. Başta Ömer Başkan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

Muhtarlara adına söz alan EVKA-4 Mahalle Muhtarı Eren Can, “Başkanımız bizim için sadece bir belediye başkanı değil, bir abi, bir dost oldu. Bu bostanlar dayanışmanın, üretimin ve paylaşmanın merkezi olacak.” diye konuştu.

9 MAHALLEDE 25.900 METREKARELİK ÜRETİM ALANI

Bornova Belediyesi, projeye katılan kadınlara 25 metrekarelik alanları ücretsiz tahsis ediyor; fideler de belediye tarafından sağlanıyor. Kadınlar, domates, biber, patlıcan, bamya gibi yazlık sebzelerin yanı sıra, soğan ve ıspanak gibi kışlık ürünler de yetiştiriyor. Böylece hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de ailelerini sağlıklı ve doğal ürünlerle buluşturuyor.

Pınarbaşı Kent Bostanı: 2.500 m² – 42 kadınAltındağ Kent Bostanı: 4.000 m² – 58 kadın (Koşukavak & Birlik Mahalleleri)Mevlana Kent Bostanı: 2.400 m² – 75 kadınIşıkkent Kent Bostanı: 4.000 m² – 52 kadın (Işıklar & Egemenlik Mahalleleri)Rafetpaşa Kent Bostanı: 1.000 m² – 20 kadınEVKA-4 Kent Bostanı: 12.000 m² – 234 kadın (EVKA-4 & İnönü Mahalleleri)

Toplamda 25.900 metrekarelik alanda 481 kadın üretime katılıyor.