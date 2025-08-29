Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları, Ata Anı Evi’nde gerçekleşen Cumhuriyet Resepsiyonu ile başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve Bornova protokolü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve çok sayıda Bornovalının katıldı.

Türk Halk Müziği Topluluğu Avaz sahne aldığı ve zeybek gösterisinin de bulunduğu resepsiyonda duygusal anlar yaşandı.

“Anmak, anlamak ve anlatmak için”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Zafer Bayramı’nı öncesinde kutlamayı geleneksel hale getireceklerini belirterek, “Bu zafer kazanılmasaydı, Türklük ve bu yüce tarih yok olacaktı. Bu toprakların bizim olduğunun ilanıydı. Aynı zamanda çağdaş Cumhuriyetimizin temeli atıldı. Bizim görevimiz; bu tarihi yazanları anmak, anlamak ve gelecek kuşaklara anlatmaktır” dedi.

“Otuz Ağustos, kuruluşun adıdır”

Etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç " Bu güzel vatanı çocuklarımıza daha yaşanabilir, daha çağdaş, daha müreffeh şekilde teslim etmektir, devretmektir. Biliyorum, inanıyorum ki hepimiz bu duygulardayız ve bunu başaracak güçteyiz. Bu kuvvet, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur." diye konuştu.

“Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir”

Kamil Okyay Sındır ise “Ekim’in en sonunda, zaferle sonuçlanan 30 Ağustos Zaferi’yle sonuçlanan bu Zafer Bayramı sonrasında, zaferimiz sonrasında kendisine “sonsuz başkomutanlık” veriliyor; sınırsız, süresiz bir başkomutanlık veriliyor ve 29 Ekim 1923’e kadar sürüyor. Kendisi üç aylık başkomutanlık yapmış bir büyük önder. Ve 30 Ağustos Zaferi sonrasında rehavete kapılmıyor. Zaferle sonuçlanmış bir taarruz sonrasında, düşman kuvvetleri hâlen Anadolu topraklarında; darmadağın edilmişler ama her an toplanabilirler, her an bir araya gelebilirler, her an yeniden bir cephe oluşturup o zaferle sonuçlanan muharebenin sonuçları bizleri üzebilir. Ve bir emir veriyor. Ve bu emri yazılı olarak veriyor ve bunu paylaşıyor: “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!" dedi.

Gecenin sonunda Altan İnanç ve Ömer Eşki, sanatçılara zeytin fidanı hediye etti. Katılımcılara ise Atatürk bayrakları ve sardunya fidanları dağıtıldı.