Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, alınan bu karara sert tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Daha önce 6 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan karar ile gümrük vergileri yağlık ayçiçeğinde yüzde 27’den yüzde 8’e, ham yağ ithalatında ise yüzde 36’dan yüzde 20’ye indirilmiş ve 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu veya karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatı için tarife kontenjanı açılmıştı. Ancak yeni kararla birlikte 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu artık sıfır gümrükle ithal edilebilecek.

Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, alınan bu karara sert tepki gösterdi.

Ün, kararın özellikle Türkiye'nin ayçiçeği üretiminde lider konumda olan Edirne ve çevresindeki üreticileri büyük ölçüde etkileyeceğini belirtti.

“ÜRETİCİYE ‘EKİM YAPMAYIN’ MESAJI VERİLİYOR”

Söz konusu kararın Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin yarısını karşılayan Edirne, Adana, Konya, Tekirdağ ve Kırklareli’deki üreticilere "Siz ekim yapmayın" demek olduğunu öne süren Milletvekili Ün, "Ocak ve Nisan aylarında yapılacak sıfır gümrüklü ithalat sonrası bahar aylarında ekim yapacak çiftçimiz neden ayçiçeği üretmeye devam etsin? Her yıl ürettiğimiz kadar ayçiçeği üretmemiz gerektiğini her platformda dile getiriyoruz. Ancak AKP, üretimi desteklemek yerine üretimi sabit tutmayı, hatta ithalatla daha da geriletmeyi tercih ediyor. Son beş yıldır üretimimiz 2,2 milyon ton civarında sabitlenmiş durumda. AK Parti iktidarından önce kendi kendimize yeterlilik oranımız yüzde 85’ti, bugün bu oran yüzde 51’e düştü. Tüm veriler, AKP’nin tarımda üretmek yerine ithalatı tercih ettiğini açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.

AKP’nin ithalat politikalarının Türkiye’nin tarımsal geleceğini yok ettiğini vurgulayan Ün, iktidarın ithalat odaklı politikalarının yerine üretimi teşvik eden, planlı ve sürdürülebilir bir tarım politikasına geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Üreticimizin desteklenmesi, planlı tarım politikalarının devreye sokulması ve ithalat yerine yerli üretimin teşvik edilmesi şart olduğunu kaydeden Ün, "Türkiye’nin ayçiçeği üretim potansiyeli yüksek. Ancak üreticiye bu şekilde sırt çevrilirse, üretim tamamen bitecek. AKP gitmeden ülke tarımının kurtuluşu yok" dedi.