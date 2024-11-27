Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay Cemiyeti Muğla Şubesi arasında, bağımlılıkla mücadele kapsamında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay arasında imzalanan ve kapsam bakımından Türkiye’de ilk olan protokol ile tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi alanlarda koruma, önleme ve rehabilitasyon çalışmaları yer alıyor. İş birliğinin ana başlıkları arasında şu çalışmalar bulunuyor.

YEDAM Tanıtımı ve Farkındalık Çalışmaları

Protokol kapsamında YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) hizmetlerinin tanıtımı için çeşitli farkındalık çalışmaları da planlandı. Otobüslerde, duraklarda ve belediyeye ait reklam panolarında YEDAM tanıtım içeriklerinin yer alması, Belediyeye ait sosyal medya hesaplarında ve SMS yoluyla bilgilendirme yapılması, MUSKİ faturalarında bağımlılıkla mücadele danışma hattı 115’in duyurulması, Belediye etkinliklerinde Yeşilay – YEDAM danışanlarının haberdar edilmesi çalışmaları yer alıyor.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür, iş birliği protokolü için Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür ederek, “Alkol, kumar madde bağımlılığı için YEDAM hiçbir ücret almadan hatta pozitif ayrımcılık yaparak vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyor. Bu çalışmalarımızda Büyükşehir Belediyemize de bizlere destek verdikleri için teşekkür ederim. Dün Yeşilay Genel Başkanımız ile İçişleri Bakanımız arasında bir protokol imzalandı. Ardından Muğla’da bu iş birliğinin hayata geçirilmesi bizler için büyük bir önem taşıyor. Bu protokol kapsamında belediyemizle farkındalık çalışmalarını artıracağız,” dedi.

Başkan Aras: “Bu protokol Türkiye’de bir ilk ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bağımlılıkla mücadele kapsamında imzalanan protokolün Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, “Yeşilay’ımız ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki bu protokolle mücadelemizin daha kurumsal bir zeminde ilerleyecek olması bizleri çok mutlu ediyor. Madde bağımlılığı olsun, teknoloji bağımlılığı olsun, Yeşilay vatandaşlarımıza destek olurken biz de Büyükşehir olarak farkındalık çalışmalarında katkı sunmak istedik. Dün, Sayın İçişleri Bakanımız ile Yeşilay Genel Başkanımız arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından böyle bir protokol imzalamamız, çalışmalarımıza ayrıca anlam kattı,” dedi.

“Tüm Etkinliklerimizde Yeşilay Bizimle Birlikte Olacak “

Yeşilay ve YEDAM’ın çalışmalarında gizliliğe büyük önem verildiğini vurgulayan Başkan Aras, “Bu süreçte kimse afişe edilmiyor, kimsenin siciline herhangi bir işlem yapılmıyor. Bu, son derece kutsal bir görev. Yeşilay’ımızı bu önemli çalışmaları dolayısıyla kutluyorum. Alkol, kumar, sigara bağımlılığı gibi alanlarda da ortak çalışmalar yürüteceğiz ve farkındalık oluşturacağız. Tüm etkinliklerde Yeşilay’ımız bizimle birlikte yer alacak. Ulaşım dairemizin otobüslerinde, billboardlarımızda ve SMS hizmetlerimizde Yeşilay’ın farkındalık çalışmalarını destekleyeceğiz,” ifadelerini kullandı.