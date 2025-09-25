22 Eylül 2025’te duyurulan ve Kasım sonunda yürürlüğe girecek yeni gümrük vergisi düzenlemesi, Türkiye otomobil pazarında kartları yeniden dağıtıyor. AB ülkeleri avantajını korurken, Japonya, ABD ve Çin menşeli araçlar için vergi şoku kapıda! Sektör temsilcileri, ithal araç fiyatlarında tarihi indirimler ve zamların yolda olacağını öne sürdü.İSTANBUL (İGFA) - Eskiden ABD ve Çin gibi ülkelere özel olarak uygulanan ek vergiler değiştirildi. Yeni sistemle, Avrupa Birliği ve STA dışındaki tüm ülkelerden gelen araçlar için motor tipine göre standart bir "ilave vergi" getiriyor. Mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisine ek olarak uygulanacak yeni oranlar şöyle oldu:

• Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV): +%25 (minimum 6.000 $)

• Plug-in Hibrit (PHEV): +%30 (minimum 7.000 $)

• Tam Elektrikli (BEV): +%30 (minimum 8.500 $)

BİRÇOK POPÜLER OTOMOBİL YENİ DÜZENLEMEDEN ETKİLENİYOR

Konuyla ilgili araştırma verilerini yayınlayan LenaCars’ın Genel Müdürü Selçuk Nazik, vergi oranlarındaki bu değişimin, Türkiye'de satılan birçok popüler markayı ve modeli doğrudan ilgilendirdiğine dikkat çekti.

HANGİ MODELLER UCUZLAYACAK, HANGİLERİ ZAMLANACAK?

Değerlendirmelerini paylaşan Nazik, “Yeni düzenlemenin yüzünü güldürdüğü iki ülke var: ABD ve Çin.ABD: Önceden yüzde 70 gibi ezici bir vergi yükü altında olan ABD menşeli araçlar için adeta tabiri caizse bir piyango vurdu. Toplam vergi oranının yüzde 35-yüzde 40 bandına gerilemesiyle birlikte BMW X Serisi, Mercedes GLE/GLS, Ford Mustang, Jeep’in lüks modelleri gibi araçlarda ciddi fiyat avantajları doğması bekleniyor. Çin: Türkiye pazarını domine etmeye başlayan Çin markaları için de çifte bayram var. Yüzde 50'ye varan toplam vergi oranları, yeni düzenleme ile yüzde 35-yüzde 40 seviyesine iniyor. Bu indirim, zaten agresif bir fiyat politikası izleyen Chery, MG, BYD gibi markaların elini daha da güçlendirecek ve pazar paylarını artırmalarına yardımcı olacak” dedi.

EN BÜYÜK KAYBI JAPON OTOMOBİLLERİ YAŞAYACAK

Öte yandan düzenlemenin bazıları için fırsat yaratırken, bazıları içinse soğuk duş etkisi yarattığını aktaran Nazik, en büyük mağdurun Japonya olduğunu belirterek, "Değişimin en büyük mağduru şüphesiz Japonya oluyor. Yüzde 10 gibi oldukça avantajlı bir gümrük vergisine sahip olan Japon menşeli araçların vergisi, yüzde 35-yüzde 40 seviyelerine yükseldi. Bu üç kattan fazla artış, Türkiye'de çok sevilen Toyota,Honda, Nissan, Suzuki, Subaru gibi markaların modellerinde kaçınılmaz fiyat artışlarını beraberinde getirecek. Meksika ve Afrika’dan gelen ve yüzde 10'luk vergi diliminde olan Audi Q5 (Meksika) ve Volkswagen Polo (Güney Afrika) gibi modeller de artık yüzde 35'i aşan yeni vergi oranlarıyla karşı karşıya kalacak. Bu durum, bu modellerin fiyat etiketlerine zam olarak yansıyacak" diye konuştu.

Japon markalarının ya fiyat artışına giderek satışlarında düşüş riskiyle karşılaşması ya da Türkiye'ye Avrupa fabrikalarından araç getirme gibi alternatif stratejiler geliştirmesi gerektiğini belirten Genel Müdür Selçuk Nazik, "Sonuç olarak, Kasım sonundan itibaren otomobil almayı düşünen tüketicilerin bu yeni vergi denklemini dikkatle incelemesi gerekiyor. Piyasada yaşanacak bu dalgalanma, önümüzdeki dönemin en çok konuşulan konusu olmaya aday” dedi.