DOKU Derneği Başkanı Göksal Çidem, yaptığı yazılı açıklamada Istranca ormanlarının biyoçeşitlilik ve su kaynakları açısından kritik bir eşikte olduğuna dikkati çekerek, önemli uyarılarda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bulgaristan’ın koruma altına aldığı Istranca ormanlarının Türkiye’de madencilik ve enerji projeleri nedeniyle büyük tehdit altında olduğunu ifade eden Doku Derneği Başkanı Göksal Çidem, “Doğal yaşam alanlarımızı kaybetmeye doğru gidiyoruz” dedi.



Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan DOKU Derneği Başkanı Göksal Çidem, Kırklareli il sınırları içinde 2117 bitki türü ve 2062 hayvan türü olmak üzere toplam 4179 tür canlı tespit edildiğini belirtti. Çidem, Kırklareli'nin biyoçeşitlilik zenginliğinin başlıca nedenleri olduğuna dikkati çekerek, "Istrancalar bu nedenle çok çok önemli bir doğal varlığımızdır. Istrancaları 1/3 BG yaklaşık 2/3 ise TR'de. Bulgaristan Istarnca Park Alan 1161 kilometrekaredir. Biyosfer rezerv alanıdır. Koruma altındadır. Aynı vejetasyona sahip Türkiye Istrancaları ise 1970 kilometrekaredir. Madencilik ve enerji üretim alanıdır.Komşu aynı ormanı korumak için her türlü ulusal ve uluslar arasıyasaları hayata geçiriyor. Bizde ise kullanmak için her şey yapılıyor" dedi.

Dünya ormanlarıyla birlikte Istrancaların da kritik eşikte olduğunu kaydeden Çidem, "Bilimsel raporlarda iklimi,dünyanın ormanlarını ve biyolojik çeşitliliğini felaketli bir geleceğin beklediği vurgulanıyor. Biyolojik çeşitlilik ürkütücü boyutta azalıyor ve bir çok türün yok olma riski var.”dedi.

Kuraklık etkisinin dikkate alınması gerektiğini belirten Çidem, “Suya dayalı ve su kaynaklarını tehdit eden tüm projeler durdurulmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2024 yılı kuraklık haritalarına bakıldığında 2025 yılı “SUSUZ YAZ” yaşanacak. Bu kuraklık durumu Ergene havzası ve İstanbul dahil, tüm Trakya’yı olumsuz etkileyecektir. Yaşam kaynağımız Istranca ormanları içinde geçerli. Istrancalarda ki Maden-Enerji projelerinin tamamına yakını doğal ormanların içinde ve su kaynakları üzerinde.” diye konuştu

“SESSİZ KALMAYIN” ÇAĞRISI

Tarihin doğal yaşam alanlarını yok edenleri affetmeyeceğini ifade eden Göksal Çidem, sessiz kalanlar ve göz yumanlar, çocuklarına ve torunlarına karşı sorumluluklarını unutmaması konusunda çağrı yaptı.

"Geleceği yok etme hakkımız yok" diyen Çidem, "Istranca ormanlarını korumak, hem bugünün hem de yarının sorumluluğudur." dedi.