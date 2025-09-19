İstanbul’dan memleketi Ordu’ya dönen genç çiftçi Emrah Muammer Özer, Büyükşehir Belediyesi’nin tohum ve makine destekleriyle 200 dönüm atıl araziyi tarıma kazandırdı; 2026 hedefini 600 dönüm alanda üretim yapmak olarak belirledi.

ORDU (İGFA) - İstanbul’daki yaşamını geride bırakarak memleketi Ordu’nun Mesudiye ilçesine dönen 36 yaşındaki Emrah Muammer Özer, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin tohum ve makine destekleriyle 200 dönüm atıl araziyi tarıma kazandırdı. Genç çiftçi, ilk yılında verimli bir hasat elde ederken, 2026 hedefini 600 dönüm alanda üretim yapmak olarak belirledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde hayata geçirilen Tarım Makineleri Parkı, üreticilere büyük kolaylık sağlıyor. Makineli tarım imkânı ve tohum destekleri sayesinde çiftçiler daha geniş alanlarda üretim yapabiliyor ve ekonomik kazançlarını artırıyor.

GENÇ ÇİFTÇİYE CAN SUYU: 9 ÜRÜNLE BEREKETLİ HASAT

Otomotiv sektöründe çalışırken köyüne dönme kararı alan Emrah Muammer Özer, Kale Mahallesi ve çevresindeki atıl arazileri değerlendirmeye başladı. Siyez buğdayı ve arpa başta olmak üzere 9 farklı ürün eken Özer, hasadını yine Büyükşehir’in sağladığı makinelerle gerçekleştirdi.

Verimli bir hasat sezonu geçirdiğini ve yeni yılda da Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile üretim alanlarını 600 dönüme çıkarmak istediğini aktaran Özer, şöyle konuştu:

“2024 yılında İstanbul’dan köyüme dönerek tarımsal faaliyetlere başladım. Ordu Büyükşehir Belediyemizin tohum ve makine ekipman destekleri ile 200 dönüm alanda üretim gerçekleştirdim. Şimdi ise hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Verimli bir sezon geçirdik. Bu süreçte tohum desteği başta olmak üzere özellikle de Büyükşehrimizin tarım makineleri işlerimi çok kolaylaştırdı. Hem ekimde hem de hasat sezonunda bu makinelerden yararlandık. Bu destekler olduğu sürece gelecek yıl üretimimi 600 dönüm alana çıkarmak istiyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği bu desteklerle birçok genç arkadaşımızda köyüne dönerek üretim yapmak istiyor. Bizde genç arkadaşlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Bize bu imkanları sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekibine teşekkür ediyoruz”

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TARIM ÇALIŞMALARINA VE GENÇ ÇİFTÇİYE ÖVGÜ

Mahalle sakinleri de genç çiftçinin çalışmalarını takdirle karşıladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığa sunduğu katkıların bölge için büyük önem taşıdığını belirten vatandaşlar, Başkan Güler’e teşekkür etti.