Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması, açılış ve protokol konuşmalarıyla başladı.

Kenan Çarboğa, Alperen Kekilli,Türk yöresel ezgileriyle salonu coşturdular.

Programın Açılış Konuşmasını Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş yaptı.

Başkan Durmuş Konuşmasında:

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Yönetimi olarak, Kültürümüzü yaşatmak için çeşitli organizasyonlar düzenleyerek,Türk Kültürüne hizmet etmeye gayret ediyoruz.Dernek olarak 75 yıldır İnsanımıza tarihsel bilinç, öz değerlerimizden kopmama, kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması, toplumsal dayanışma ve kaynaşma ,maddi manevi yardımlar, sportif organizasyonları ile çeşitli sosyal ve kültürel etkinlik gibi geniş bir yelpazede çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu gün burada birlikte düzenlediğimiz Uluslar arası Dede korkut Sempozyumuyla Türk dünyasıyla Kültürel Bağlarımızı daha da güçlendireceğimizi düşünüyorum.

Dede Korkut’un kopuz çalıp boy boyladığı, soy soyladığı Bayburt ilimizden, Anadolu’muzun dört bir yanına ve Türk’ün nefes aldığı her coğrafyaya selamlarımı gönderiyorum.

Tarihe “İkinci Plevne” olarak geçen Kop Müdafaası’nda şehit düşen ecdadımızı, coğrafyayı vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Sözlerimi, ozanlar piri Korkut Atamızın kutlu duasıyla bitirmek istiyorum; “Devletli oğul olsa ocağının korudur.

Oğul da neylesin baba ölüp mal kalmasa.,Baba malından ne fayda, başta devlet olmasa.”

Allah “DEVLET”imizi başımızdan eksik etmesin, Türk milleti ebediyen var olsun.Programa katılımlarınızdan dolayı Değerli Protokol üyelerimize ve Hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum, Hoşgeldiniz, Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun .dedi.

Protokol Konuşmalarının ardından Özüm Sözüm Dede Korkut yarışmasında ödül törenine geçildi.

Protokol takdimin ardından Özüm Sözüm Dede Korkut Temalı Yarışmada Dereceye Giren Öğrencilerimizin Ödül Töreni düzenlendi.

3 dalda verilen ödüller sahiplerini buldu.

1. Oturum saat 13:30’da başladı ve 14:30’a kadar devam etti.

1.Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Kaçalin yaptı. İlk konuşmacı,Prof. Dr. Üçler BULDUK: Korkut Ata’dan Dede Korkut’a,Boylamalar İzinde başlığıyla sunumunu gerçekleştirdi.

İkinci konuşmacı Prof. Dr. Haşan Basri Karadeniz,Abdal Şeyhi Dede Korkut başlığıyla sunum yaptı.

Üçüncü konuşmacı Dr. Mamura Buribayeva,Korkutata,Türk Dünyasının Ortak Şahsiyeti başlığıyla sunum yaptı.

Dördüncü konuşmacı ,Prof. Dr. Bayram Durbilmez,Dede Korkut'un Soy Kökü ve Ailesi Üzerine Bazı Tespitler başlığında sunumunu gerçekleştirdi ve ilk oturum sona erdi.

2.Oturum 14:40’dan 15:40’a kadar devam etti. 2.Oturumun Başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Özcan Tabaklar yaptı.

İlk konuşmacı,Dr. Eldar Asanov, Özbekistan’da Dede Korkut Araştırmaları adıyla sunumunu gerçekleştirdi.

İkinci konuşmacı, Doç. Dr. Nurlana Kasımlı Mustafayeva,Dede Korkut’un Türkiye’de Araştırılması Meseleleri adıyla sunum yaptı.Üçüncü konuşmacı Doç. Dr. Cihangir Kızılözen,Kazan Han’ın Kendi Diliyle Hindistan Seferi başlıklı sunumunu yaptı. Dördüncü konuşmacı,Prof. Dr. Ali Duymaz,Dede Korkut Kitabı'nda Yönetim ve Denetim Öğeleri Üzerine isimli sunumunu gerçekleştirdi.

3. Oturum: 15:50’den 16:50’ye kadar devam etti. Oturum Başkanlığını, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak

Yaptı. İlk konuşmacı,Prof. Dr. Fikret Türkmen,Dede Korkut Hikâyelerinde Şahıs Tasvirleri ve Mekânın Yardımıyla Hikâye Sayısı Belirlenebilir mi? İsimli sunumunu gerçekleştirdi.İkinci konuşmacı,Prof. Dr. Esma Şimşek,“Sözlü Kültür Ortamında Anlatılan Dede Korkut Hikâyeleri ve Bey Böyrek Hikâyesinin İki Varyantının (Osmaniye-Bayburt) Karşılaştırılması” adlı konuşmasını yaptı.

Üçüncü konuşmacı, Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz,Şah Kasım Hikâyesi’nin Dede Korkut Anlatmaları İçindeki Yeri başlıklı konuşmasıyla oturum devam etti.Dördüncü konuşmacı, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Akkoyun,Salur Kazan, Yedi Başlı Ejderhayı Öldürdüğü Boy’da Hükümdarlık, Alplık. Ant İçme ve Doğayla Mücadele Göstergeleri başlıklı sunumuyla üçüncü oturum sona erdi.

Dördüncü ve son konuşmacılar,saat 17:00’den saat 18:15’e kadar devam etti.Son Oturumun başkanlığını, Doç. Dr. Kürşat Yıldırım yaptı.

Son oturumun ilk konuşmasını ,Doç. Dr. Asif Hacıyev, Dede Korkut Kitabında Kullanılan Atla Bağlı Ata Sözleri başlıklı konuşmasıyla başlattı.İkinci konuşmacı, Prof. Dr. Metin Ekici, Dede Korkut Kitabında Doğa Bilinci,Tepegöz ve COVİD-19 başlıklı sunumunu yaptı.Üçüncü Konuşmacı, Prof. Dr. Şakir İbrayev,Kazak Mit ve Efsanelerindeki Dede Korkut başlıklı konuşmasını yaptı.Dördüncü konuşmacı , Prof. Dr. Cabbar İsankul,Dede Korkut Kitabının Badii Yorumu başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.Beşinci ve Panelin son konuşmacısı, Prof. Dr. Sevinç Aliyeva,Dede Korkut Fiilleri Orta Yüz yıl Kaynaklarında başlıklı sunumunu yaptı ve panel konuşmaları sona erdi.

Programın sonunda Panele katılan hocalara Dernek Yönetimi tarafından plaket takdimleri yapıldı.Panele katılan hocalara Bayburt Kültür ve yardım Derneği yönetimi tarafından teşekkür edildi ve akşam misafirlere yemek ikramı yapıldı.

Sempozyumda konuşmaları Kitap haline getirilerek “Dede korkut” hakkında kaynak eser oluşturulacak.

Programa Siyasi Parti İl Başkanları,Milletvekilleri,Belediye Başkanları ve hemşerilerimiz katıldı.