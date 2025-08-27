İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Esenler ve Bağcılar’daki operasyonuyla 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.ANKARA (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde Esenler ve Bağcılar ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik büyük bir operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 araç ve 4 adrese baskın yapılarak 30 koli içerisinde 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1960574008899809688

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gençlerimizi zehirlemek için hazırlanan 750 bin uyuşturucu hap, kahraman polislerimizin hızlı ve kararlı operasyonuyla yakalandı. Bu mücadele, evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için verdiğimiz kararlı bir savaştır” ifadelerini kullandı.