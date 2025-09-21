İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 250 adet Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı hakkını gerçek kişilere 29 yıl süreyle ruhsat verilmek suretiyle işlettirmek üzere ihale edeceğini duyurdu. 7 Ekim'de gerçekleştirilecek ihale, 17 Nisan 2025 tarihli ve 473 sayılı İBB Meclis kararı kapsamında yapılacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 250 adet uygulama bazlı taksi taşımacılığı hakkının her bir plaka için ayrı ayrı gerçek kişilere 29 yıl süreyle ruhsat verilmek suretiyle işlettirilmesi için ihaleye çıkıyor.

7 Ekim 2025 Salı günü saat 11.00’de Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde (Yenikapı Etkinlik Alanı, Fatih) Kapalı Teklif Usulüyle gerçekleştirilecek ihale, her bir plaka için ayrı ayrı yapılacak ihalede muhammen bedel 4 milyon 501 bin 200 TL + KDV, geçici teminat ise 135 bin 36 TL olarak belirlendi.

Şartname; Bakırköy’deki Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden 1.000 TL karşılığında satın alınabilir veya ücretsiz incelenebilecek.

22-69 yaş aralığında, İstanbul’da ikamet eden ve en az B sınıfı ehliyete sahip gerçek kişiler başvurabileceği belirtilen ihale için tekliflerin 6 Ekim 2025 saat 12.00’ye kadar İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmesi istendi.