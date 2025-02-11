2024-2025 tiyatro sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Bursa Devlet Tiyatrosu, güçlü bir ortak yapımla sahneye çıkıyor. Ali Cüneyd Kılcıoğlu’nun kaleme aldığı, İpek Atagün’ün yönetmenliğini üstlendiği “Meddah ve Cellât”, 11 Şubat Salı günü saat 20.00’de AVP Sahnesinde prömiyerini yapacak.

BURSA (İGFA) - 1621 yılının soğuk Ocak ayında, İstanbul Boğazı’nın donduğu bir dönemde geçen oyun, bir deniz fenerinde yolları kesişen iki adamın, Meddah ve Cellât’ın içsel çatışmalarını konu alıyor. Cellât, boynunu vurduğu insanların öykülerini Meddah’ın ağzından dinlerken, iki karakter arasında gerilimli bir hesaplaşma başlar. Bu hesaplaşma, zamanla daha da büyür ve sıradan bir çatışmadan çıkarak izleyiciyi sıra dışı bir dramatik yolculuğa çıkarır.

Oyun, izleyiciyi hem tarihi bir dönemin derinliklerine sürüklerken hem de insan ruhunun karanlık köşelerine ışık tutuyor. Her bir detay, oyunun atmosferini ve dramatik yapısını güçlendiriyor. “Meddah ve Cellât”, sadece bir tarihi dramadan fazlası; izleyicisini insan doğasının karanlık yönlerine, vicdanın derinliklerine, acının ve suçluluğun sınırlarına sorgulatacak bir deneyim sunuyor.

Sezai Yılmaz, Erşan Utku Ölmez ve Zeynep Kızıltan Şıkyıldız’ın rol aldığı oyunun; dekor ve ışık tasarımını Kerem Çetinel, kostüm tasarımını Dilek Kaplan, müzikleri Jeanne- Peri Foucault, dans ve hareket düzenini ise Ebubekir Bora üstleniyor.

“Meddah ve Cellât”, 11 Şubat’tan itibaren AVP Sahnesinde izlenebilecek.