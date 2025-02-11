Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, 12 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde SAMEK Türk Sanat Müziği Korosu müzikseverler ile buluşacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ŞubatKültür Takvimi, Türk Sanat Müziği Konseri ile devam edecek.

SAÜ’de usta koro eşliğinde

SAÜ’de gerçekleşecek olan konserde Koronun şefliğini Orçun Üretmen yaparken, programın sunuculuğunu Nihan Özbakır Üretmen üstlenecek.

Geleneksel ezgilerle dolu bir gece

SAMEK TSM Korosu, Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Gecede, klasikleşmiş şarkılar ustalıkla seslendirilerek katılımcılara nostalji dolu anlar yaşatılacak.

Tüm halkımız davetlidir

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şubat Kültür Sanat Etkinliklerimiz kapsamında düzenlediğimiz Türk Sanat Müziği konserine tüm halkımız davetlidir. SAMEK TSM Korosu’nun şef Orçun Üretmen yönetimindeki performansı ile unutulmaz bir gece yaşanacak. Müzikseverlerin bu güzel etkinliği kaçırmamasını diliyoruz” denildi.