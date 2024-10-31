Sultanbeyli Memleket Günleri etkinliği, Bayburtlu ve Gümüşhaneli hemşehrilerimizin buluşmasıyla devam etti.

Etkinlik, yerel kültürlerin tanıtılması ve halkın bir araya getirilmesi amacıyla düzenlendi.

Bayburt ve Gümüşhane’nin kültürel zenginliklerini sergileme fırsatı sunan etkinlik, hemşehriler arasında sıcak bir dayanışma ve paylaşım ortamı oluşturdu.

Bayburt'un sadık sevdalıları ve Gümüşhane’nin misafirperver halkı bir araya gelerek, kendi kültürel miraslarını diğer katılımcılarla paylaştı.

Sultanbeyli Bayburtlular Dernek Başkanı Adem Yakut ve Sultanbeyli Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Abdulkerim Yıldız, etkinliğin düzenlenmesinde önemli rollere sahipti.

Başkan Tombaş, bu isimlere ve etkinliğe katkı veren tüm hemşehrilerine teşekkürlerini iletti. Ayrıca, katılımcılar bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, yerel kültürlerin yaşatılması gerektiğini belirttiler.

Programa Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Marmara Bölgesi Bayburtlular Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül,Anadolu yakası Bayburt Dernek Başkanı Adem Doğan,Ümraniye Bayburt Dernek Başkanı Sadettin Sağlam,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Tuzla Şube Başkanı Abdullah Bayram,Köy Dernek Başkanları ve Hemşerilerimiz katıldı.