İstanbul'da Maltepe Belediyesi’nce 4-5 Ekim tarihlerinde düzenlenen Maltepe Plak Günleri, müzik tutkunlarını bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi bu hafta sonu Maltepelilerin buluşma adresi Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda Maltepe Plak Günleri’ne ev sahipliği yaptı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Plak Günleri, İstanbul’un dört bir yanından plak şirketlerini ve müzik tutkunlarını bir araya getirdi. Katılımcılar birbirinden değerli plakları inceleme, satın alma ve koleksiyonlarına yeni parçalar ekleme fırsatı buldu. Plak Günleri’ni Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen de ziyaret etti. Müzik tutkunlarıyla sohbet eden Başkan Köymen, plakları inceleme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan plakçılar insanların son yıllarda plağa karşı ilgilerinin arttığını belirterek “Hiç bilmeyenler bile gelip soruyorlar. 14-15 yaşında plak koleksiyonculuğuna başlayanlar var” şeklinde konuştular. Vatandaşlar ise Plak Günleri’nde nostaljik ve modern ritimler eşliğinde unutulmaz anılarla dolu bir hafta sonu geçirdiklerini ifade ederek “Burada hem alışveriş yapma hem de keyifli sohbet etme fırsatı bulduk. Müzikle geçmişin anılarına bir yolculuğa çıktık. Bu organizasyonu düzenleyen Maltepe Belediyesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştular.