Konya'nın nüfusu en çok artan ilçesi Karatay Konya'nın nüfusu en çok artan ilçesi Karatay

İstanbul’un Çatalca ilçesinde 10 metre derinliğindeki kuyudan düşen çoban köpeği, vatandaşların ihbarıyla hareket eden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un Çatalca ilçesinde 10 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen çoban köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul İtfaiyesi, köpeğin kurtarılması anlarını videolu olarak paylaştı.

Ekipler, her canın kendileri için değerli olduğunu kaydetti.