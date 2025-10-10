İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından, ilçedeki okuryazarlık oranını artırmak amacıyla hayata geçirilen okuma yazma kursunda yeni dönem başladı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için başlattığı Okuma-Yazma Kursu’nda yeni dönem başladı.

Projenin fikir sahibi ve gönüllü öğretmeni Zehra Evin Çalık, yeni dönemin ilk dersinde kursiyerlerle bir araya

geldi. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ile Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen okuma yazma kursunda, kursiyerlere belediye tarafından kırtasiye ve kitap desteği de sağlandı.

Toplamda 2 kademeden oluşan kursların birinci kademe eğitimleri dört ay sürerken, ikinci kademe eğitimleri ise 8 ay sürecek.

Birinci kademe eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, ikinci dönem şubat ayında yeniden açılacak sınıflarda eğitimlerine devam edebilecek.

İkinci kademeyi tamamlayıp sınavı geçenler ise okuryazarlık belgesi almaya hak kazanarak ilkokul mezunu sayılacak.

Okuma yazma kursunda dersler, pazartesi ve salı günleri Zübeyde Ana Sosyal YaşamMerkezi’nde, çarşamba ve perşembe günleri ise Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 09:00 –12:30 ve 13.00-16.00 aralıklarındagerçekleştirilecek.

Okuma-Yazma Kursu’nda gönüllü olarak ders veren vekadınların toplumdaki yerini, önemini vurgulayan Zehra Çalık, birlikte öğrenen ve birlikte güçlenen tüm kursiyerlerimize başarılarla dolu bir dönem diledi.