İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Halk Sağlığı Günleri kapsamında “Rahim Ağzı Kanserine Dur! Diyoruz” semineriyle erken teşhisin ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, halk sağlığı bilincini artırmak ve kadınlarda erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla “Rahim Ağzı Kanserine Dur! Diyoruz” başlıklı bir farkındalık semineri düzenledi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen seminere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşmacı olarak yer alan Dr. Ahmet Akgün, rahim ağzı kanseri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşarak erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Dr. Akgün, özellikle düzenli olarak yapılan smear testlerinin ve HPV aşısının bu kanser türüne karşı en etkili korunma yöntemleri arasında yer aldığını dile getirdi. Seminer kapsamında ayrıca, katılım sağlayan kadınlara ücretsiz smear testi yaptırabilmeleri için yönlendirmeler de yapıldı.