Beylikdüzü’ndeki ihtiyaç sahibi her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya ücretsiz şekilde ulaşabilmesi amacıyla başlatılan uygulamayla Beylikdüzü’nün 10 mahallesinde, 35 merkezde bugüne kadar yaklaşık 6 bin çocuğa 700 bine yakın beslenme paketi ulaştırıldı. Beylikdüzü Mutfak’ta sağlıklı koşullarda, gıda ve beslenme uzmanlarının önerileriyle hazırlanan menülerin içerisinde mutlaka bir sandviç, kuruyemiş, meyve ve içecek yer alıyor.

Sağlıklı Menüler, Güvenli Koşullar

