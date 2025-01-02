İstanbul Bakırköy Belediyesi aldığı meclis kararıyla gençleri ücretsiz olarak tiyatroyla buluşturuyor. Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda sahnelenecek oyunlarda boş kalan koltuklar, 25 yaş altındaki gençlere ücretsiz olarak ayırılıyor. Gençleri tiyatroyla ücretsiz olarak buluşturacak olan, “Koltuk Senin” uygulaması 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, 1 Ocak 2025’ten itibaren Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda sahnelenecek oyunlarda boş kalan koltuklar, 25 yaş altındaki gençlere, gösterimden bir saat önce hazır bulunmaları ve koltuk kapasitesinin uygun olması koşuluyla ücretsiz olarak tahsis ediliyor.

“Gençlere sanatı ulaşılabilir kılıyoruz”

Gençlere sanatı ulaşılabilir kılmak için, “Koltuk Senin” uygulamasını başlattıklarını belirten Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Ekonomik zorlukların gençlerimiz üzerinde yarattığı baskının farkındayız. Özellikle öğrencilerimiz, kısıtlı bütçelerle eğitimlerini sürdürürken kültür sanat etkinliklerine katılmakta zorlanabiliyor. Bu nedenle, gençlerimize sanatı ulaşılabilir kılmak için böyle bir adım attık ve Bakırköy Belediye Tiyatroları’mızda 25 yaş altı gençlerimize bir ayrıcalık sunmak istedik” ifadelerini kullandı.

“Koltuk senin”

Sanatın erişilebilir olması çok önemli olduğunu belirten Ovalıoğlu, “Bakırköy’ü kültür ve sanatın merkezi yapma hedefiyle çalışırken, gençlerimizin bu sürecin en önemli aktörlerinden biri olduğunu düşünüyoruz.Sanata erişim imkânı sunduğumuz her genç, kültürel zenginliği yüksek bir toplum olma hedefimize katkı sağlayacak. ‘Koltuk Senin’ diyerek attığımız bu adım, Bakırköy Belediyesi olarak, gençlerimizi bu değerli yolculukta destekleme çabamızın bir yansımasıdır” dedi.