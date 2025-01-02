İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çeşitli açılış ve ziyaretler için güne Beydağ'da başladı. Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran’ı ziyaret eden Başkan Dr. Cemil Tugay, sonrasında muhtarlarla buluştu. Tugay, “Kiraz ve Beydağ çevresi, hizmet açısından bu dönem daha fazla önem verdiğimiz yerler olacak. 2025’te bunu bariz olarak göreceksiniz, hissedeceksiniz. İzmir'in tüm ilçelerini dengeli ve adil şekilde hizmetle buluşturacağız” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni yılın ilk ziyaretini Beydağ'a yaptı. Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ile eşi Demet Başaran, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay’ı karşıladı. Başkan Dr. Cemil Tugay, belediye binası girişinde meclis üyeleri ve personelin yeni yılını kutladı. “Haritada Küçük Menderes’in doğduğu noktadayız” diyen Şakir Başaran, ilçe hakkında bilgiler verdi. Başaran, ilçede yapılan çalışmalar ve projeler için de Başkan Tugay’a teşekkür etti. Baştan sona yenilenen, içinde bir mini futbol sahasının da bulunduğu 2 Eylül Kurtuluş Parkı’nda çocukların oynamaya başladığını belirten Başaran, “En son 1992 yılında yenileme yapılmıştı. Gözümden yaşlar geldi, çocukluğumuz aklıma geldi. Teşekkür ederiz başkanım” diye konuştu. Başaran, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan, bireysel toplu taşımacıları kentin toplu ulaşım sistemine entegre eden İZTAŞIT projesinin Beydağ’a taşınmasının da ilçede büyük memnuniyet yarattığını kaydetti. Başkan Dr. Cemil Tugay, Beydağ için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tugay: Tek tek ilgileneceğiz

Başkan Dr. Cemil Tugay, makam ziyaretinin ardından Beydağ muhtarlarıyla bir araya geldi. Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ev sahipliğindeki toplantıya Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Beydağ Belediyesi bürokratları katıldı. Toplantıda ihtiyaç ve sorunları dinleyen Tugay, “Göreve başladığımızdan beri şehrimizin tüm ilçe ve mahallelerinin sorunlarına hakim olup sıraya koymayı ve tek tek ilgilenmeyi planladık. Bu çerçevede çalışıyoruz” dedi.

“Beydağ'ı seviyoruz”

Muhtarların acil ve önemli gördükleri konuları ısrarla hatırlatmalarını isteyen Başkan Tugay, “Herhangi bir soruna karşı duyarsız kalmayacağız. Kiraz ve Beydağ çevresi, hizmet açısından bu dönem daha fazla önem verdiğimiz, daha fazla çaba göstereceğimiz yerler olacak. 2025 yılında bunu bariz olarak göreceksiniz, hissedeceksiniz. İzmir'in her ilçesini dengeli ve adil şekilde hizmetle buluşturmayı düşünüyoruz. Hiçbir yerin ihmal edilmemesi bizim için önemli. Süs, göstermelik işler değil, gerçekten şehrimizin öncelikli sorunlarını ele alıyoruz. Hayallerimiz, fantezilerimiz değil, halkımızın ihtiyaçları, şehrimizin ihtiyaçları bizim için önemli. Gösteriş peşinde de değiliz. İzmir'in gördüğü en mütevazı belediye yönetimi bu dönemde olabilir” diye konuştu.

Beydağ Muhtarlar Derneği Başkanı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Erkan Yağcı toplantı sonrasında ilçenin önemli bölgelerinden olan Beyköy Meydanı'nın tablosunu Başkan Tugay'a hediye etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, toplantı sonrası ilçedeki kahvehanede vatandaşlarla buluştu ve ardından esnafı ziyaret etti.