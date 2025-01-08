İstanbul Bakırköy Belediyesi’nin her hafta düzenlediği “Bakırköy Muhabbeti” etkinlikleri, edebiyat tutkunlarının ilgiyle karşılayacağı bir söyleşi ile devam ediyor. İspirtohane Kültür Merkezi 10 Ocak Cuma günü, Yazar Buket Uzuner’i ağırlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi’nin düzenlediği söyleşi ve imza günü etkinlikleri devam ediyor. “Bakırköy Muhabbeti” kapsamında gerçekleştirilen program ile vatandaşlar her hafta Cuma günü İspirtohane Kültür Merkezi’nde alanında uzman isimlerle buluşuyor. Okurlar tarafından ilgiyle karşılaşan söyleşi ve imza günü programının bu haftaki konuğu sevilen yazar Buket Uzuner olacak. Saat 14.00-16.00 arasında vatandaşlarla bir araya gelecek olan yazar, “Kadınların en büyük gücü ‘Kız Neşesi’ne neden sahip çıkmalıyız?” başlıklı konuşmasıyla kadınların dayanışma ve mutluluk kaynaklarına dikkat çekerek, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik tespitlerini katılımcılarla paylaşacak. Söyleşi sonrasında Uzuner okuyucularına kitaplarını da imzalayacak.