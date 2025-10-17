Bakırköy Belediye Tiyatroları, yeni sezonunu Marius von Mayenburg’un "Çirkin" adlı eseriyle açarak büyük alkış topladı. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, açılışa katıldı ve yaşamını yitiren oyuncu Doğacan Taşpınar'ı andı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2025- 2026 sanat sezonunun ilk prömiyerini Alman yazar Marius von Mayenburg’un absürt tiyatro eseri “Çirkin” ile yaptı.

Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde yeni sezona “merhaba” diyen oyunu Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu vatandaşlarla beraber izledi. Prömiyer, eserin etkileyiciliği ve oyuncuların başarılı performansı ile sanatseverlerden büyük alkış topladı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla birbirinden değerli oyunları vatandaşlarla buluşturan Bakırköy Belediye Tiyatroları, perdelerini Alman yazar Marius von Mayenburg’un kaleme aldığı “Çirkin” ile Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde açtı. Yönetmenliğini Yelda Baskın’ın yaptığı absürt tiyatro oyunu, BBT oyuncuları Tolga İskit, Ali Rıza Kubilay, İlkin Tüfekçi ve Can Esmeray’ın başarılı performanslarıyla; günümüz dünyasında egemen olan güzellik idealine boyun eğen insanın aynılaşma ve kimliksizleşme sürecini mizahi ve eleştirel bir üslupla gözler önüne sererek sanatseverleri güldürürken düşündürdü. 2025-2026 sanat sezonunun yoğun ilgiyle karşılaşan ilk prömiyerine katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden BBT oyuncusu Doğacan Taşpınar’ı andı.

“KÜLTÜR VE SANATIN KALBİNİN BAKIRKÖY’DE ATMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Sezonun ilk oyununu izlemeye gelen Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, duygu dolu anlar yaşadığını ifade ederek, "Bakırköy Belediye Tiyatroları, 36 yıllık geçmişinde İsmail Hakkı Dümbüllü, Haldun Taner, Afife jale, Yıldız Kenter, Ferhan Şensoy ve şuan adını sayamadığım ustaların sanat mirasını kendine rehber edinerek, yeni eserler, yeni tiyatrocular ve yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Bu sezon perdelerimizi “Çirkin” oyunu ile açtık. Genel Sanat Yönetmeniz Ragıp Savaş’ın yönetiminde yeni sezonda da güzel işlere imza atacağız. Ragıp Hocamızın bu alandaki emekleri asla yadsınamaz. Hepinizin huzurunda kendisine teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde dekorundan, ışığına ve kostümüne, çevirmeninden oyuncularımıza kadar bu oyunu sahneye koyan tüm ekibimize de teşekkür ediyorum. Tüm salonumuz doluydu, hep beraber keyifle izledik, muhteşemdi. Hemşerilerimizin bu oyunu mutlaka izlemesini istiyorum. Tabi ne yazık ki yeni sezona biraz eksik, biraz da buruk başlıyoruz. Kısa bir süre önce genç yaşından aramızdan ayrılan, Bakırköy Belediye Tiyatroları oyuncumuz, ekip arkadaşımız Doğacan Taşpınar’ı da saygı ve rahmetle anıyorum. Bakırköy Belediyesi olarak, tiyatronun bu dönüştürücü ve birleştirici gücüne inanıyor, kültür ve sanatın kalbinin Bakırköy’de atması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Bakırköy Belediye Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, “Mayenburg, çok önemli bir yazar. Çok zor bir oyun ama oyun ne kadar absürt ve anlaşılmaz olursa olsun seyircide mutlak bir karşılığı oluyor. Dolayısıyla seyirciyi içine alan, müthiş bir reji. Çok çalışıldı, her şey çok hesaplandı ve böyle olunca da oyun seyirciden bu karşılığı gördü. Sadece bununla kalmıyoruz, önümüzde çocuk oyunumuz var, arkasından iki kişilik bir oyun daha provaya başlayacak. Bir müjdemiz daha var; İBB Millet Bahçesi’nde bulunan Baruthane Sahnesi’nde Bakırköy Belediye Tiyatroları perde açacak. Orada da iki-üç kişilik niş oyunları sahneleyeceğiz. Bakırköy Belediye Tiyatroları büyüyor, daha da büyüyecek. Çoğalacak ve daha çok seyirciye erişecek” diyerek Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’na sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.