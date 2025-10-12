Kahramanmaraş’ta Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla anlamlı bir destek örneği sergilendi. Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği ile Bir Tebessüme Değer Derneği’nin ortak çalışması kapsamında, iş insanı Ceylan Ünsal tarafından bağışlanan akülü araç, 12 yaşındaki Ecrin’e teslim edildi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Depremden üç gün önce Bir Tebessüme Değer Derneği Başkanı Fatih Akpınar ve dernek gönüllüsü Selina tarafından Ecrin’e akülü araç hediye edilmişti. 6 Şubat depremlerinde gönüllü Selina’nın şehit olması, dernek camiasında derin üzüntüye yol açtı.

Ecrin’in kullandığı aracın ilerleyen dönemde arızalanarak tamir edilemez hale gelmesi üzerine, Bir Tebessüme Değer Derneği yetkilileri yeni bir akülü araç temini için çalışma başlattı. Bu kapsamda, hayırsever iş insanı Ceylan Ünsal’ın Şahbaz Derneği’ne bağışladığı araç, Şahbaz Derneği ve Bir Tebessüme Değer Derneği temsilcileri tarafından Ecrin’e ulaştırıldı.

Teslim töreni sonrasında dernek tarafından yapılan açıklamada: “Şehrimizin gönlü iyilikle dolu gizli kahramanlarından iş insanı Ceylan Ünsal’ın desteğiyle bugün Dünya Kız çocukları gününde Ecrin kızımızın yüzünde tebessüm olduk. Bu armağan hem Ecrin’in mutluluğuna vesile oldu hem de depremde şehit olan Selina kardeşimizin aziz hatırasını yaşattı. Rabbim, iyiliğin izini süren tüm gönül dostlarımızdan razı olsun” ifadelerine yer verildi.