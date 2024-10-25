TBMM'den terör saldırısına kınama... Tezkere kabul edildi TBMM'den terör saldırısına kınama... Tezkere kabul edildi

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu.BURSA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı teröristin Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadelerine yer verildi.