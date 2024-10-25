Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu.BURSA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı teröristin Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/N2Ush1uCpy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2024

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadelerine yer verildi.