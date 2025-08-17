Edirne'de İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar sonucunda İpsala’ya 10 milyon TL’lik büyük bir yatırım kazandırdıklarını kaydetti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mehmet Kerman, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında ilçeye modern bir Kapalı Halı Saha yapılacağını söyledi.

Başkan Kerman, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, Ankara’da, Spor Toto Başkanlığı’ndan aluınan destekle ilçeye kazandırılacak 10 milyon TL değerindeki Kapalı Halı Saha Projesi için protokol anlaşmasını imzaladıklarını belirtti. Kerman, söz konusu önemli projeye katkılarından dolayı; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Başkanı Mehmet Ata Öztürk, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne İl Başkanı Belgin İba ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’ye teşekkür etti.