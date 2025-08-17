Emekli DSİ ekskavatör operatörü Mustafa Meriç, İpsala’da 12 Eylül 2025’te düzenlenecek Kel Aliço Yağlı Güreşleri’nde ağa adayı olarak halkın karşısına çıkacak. Orman yangınlarından sınır ötesi operasyonlara kadar birçok kritik görevde yer alan Meriç, çocukluk hayalini gerçekleştirerek İpsala’nın kültürel mirasını yaşatmayı hedefliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala’nın sevilen isimlerinden Mustafa Meriç, 10-14 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek İpsala Çeltik Festivali kapsamında, 12 Eylül’deki Kel Aliço Yağlı Güreşleri’nde ağa adayı olacak.

1973 Almanya doğumlu Meriç, İpsalaspor’da 15 yıl süren futbol kariyerinin yanı sıra yağlı güreşe olan tutkusunu hiç kaybetmedi. Şimdi, çocukluk hayali olan “ağa” unvanını almak için İpsala halkının desteğini bekliyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA GÖREV

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nde ekskavatör operatörü olarak çalışan Meriç, Trakya’dan Türkiye’nin dört bir yanına uzanan görevlerde bulundu. Orman yangınları, sel felaketleri, depremler ve Nusaybin’deki hendek operasyonlarında görev aldı, Suriye Öncü Sınır Kapısı’nda askeri birliklere lojistik destek sağladı ve askerlere iş makinesi eğitimi verdi.

“KEL ALİÇO’NUN MİRASINI YAŞATMAK İSTİYORUM”

Evli ve bir kız çocuğu babası olan, orta seviyede İngilizce bilen Meriç, “Efsane Kel Aliço’nun adını yaşatmak ve yağlı güreş geleneğini gelecek nesillere aktarmak için ağa adayıyım. İpsala’nın kültürel değerlerine sahip çıkmak istiyorum” dedi.

İpsala halkından büyük destek gören Meriç, tecrübesi ve ilçeye duyduğu sevgiyle bu hayalini gerçekleştirmeye kararlı.