Yenilikçi ürünleri, sürdürülebilir üretim anlayışı ve global iş birlikleriyle dikkat çeken Can Alüminyum, İstanbul’da düzenlenen Intermob ve İtalya’daki SICAM fuarlarında sektördeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.İSTANBUL (İGFA) - Yeşilova Holding çatısı altında faaliyet gösteren Can Alüminyum, 25-28 Eylül tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Intermob Fuarı ve 14-17 Ekim tarihlerinde İtalya’nın Pordenone kentinde düzenlenen SICAM Fuarı’nda, mobilya ve iç mekan tasarımı endüstrisine yönelik yenilikçi alüminyum çözümlerini ulusal ve uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu.

Alüminyum profil uygulamalarından sürdürülebilir mobilya bileşenlerine uzanan geniş ürün yelpazesiyle fuarlarda yer alan Can Alüminyum, tasarım, işlevsellik ve çevresel duyarlılığı bir arada sunan ürünleriyle dikkat çekti. Mobilya ve dekorasyon sektörünün önde gelen temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği fuarlarda, şirket yeni iş birliklerinin ve stratejik partnerliklerin temellerini attı.

“HER İKİ FUARDA DA GÜÇLÜ BİR İLGİ GÖRDÜK”

Can Alüminyum Genel Müdürü İbrahim Aydın, her iki fuarın da markanın global büyüme hedefleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, “Intermob ve SICAM, yalnızca ürünlerimizi tanıttığımız platformlar değil, aynı zamanda sektörün geleceğini şekillendiren yenilikleri paylaştığımız, yeni projeler için değerli adımlar attığımız etkinlikler oldu. Ziyaretçilerimize sadece ürünlerimizi değil, Yeşilova Holding’in sürdürülebilirlik yaklaşımını da aktardık. Her ürünümüz; verimlilik, kalite ve çevresel sorumluluk ilkeleriyle tasarlanıyor. Global pazardaki varlığımızı güçlendirmeye, yenilikçi üretim kabiliyetlerimizi daha fazla ülkeyle buluşturmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Aydın, fuarlardaki başarılarının arkasında güçlü bir ekip çalışması bulunduğunu da vurguladı.