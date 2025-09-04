Türkiye’ye 2024 yılında 8 milyar dolar döviz kazandıran ta ze meyve sebze, kuru meyve ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin vitrini konumundaki Interfresh Eurasia Fuarı 18-20 Eylül 2025 tarihleri arasında İzmir’de FUAİZMİR’de düzenlenecek.İZMİR (İGFA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin büyük destek verdiği fuara bu yıl 70’in üzerinde ülkeden market zincirleri, büyük toptancılar, ithalatçılar Interfresh Eurasia Fuarına davet edildi.

Avrupa coğrafyasından, Rusya coğrafyasından, Orta Doğu ve Hindistan pazarlarında zincir marketler, Çin, Malezya, Singapur gibi ülkelerinde içinde bulunduğu Uzakdoğu, CIS pazarlarından 50’nin üzerinde büyük toptancı fuara kayıtlarını yaptırdı. Interfresh Eurasia Fuarı için geri sayım başladı.

Interfresh Eurasia Fuarı, Meyve, Sebze, Depolama Ambalaj, Lojistik fuarı olarak 2018 yılından bugüne Türkiye’nin meyve, sebze ihracatını arttırma projesi olarak başlamış, bugün Uluslararası fuarcılık alanında Dünya Markası sektörün dünyadaki vitrini haline gelmiştir.

Interfresh Eurasia Fuarı yurt dışında ziyaret edilecek fuarlar listesine girmiş, geçtiğimiz sene 54 farklı ülkeden alıcıya ev sahipliği yapan fuar, bu sene 70’in üstünde ülkeden alıcıları bu yıl; 18-20 Eylül 2025’te İzmir’de buluşturmayı hedeflemektedir.

*KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BU YIL PARTNER ÜLKE! *

Türkiye’mizin ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Partner Ülke Oldu. Bakanlıkların destekleriyle gerçekleşen bu birliktelik, Kıbrıs Türk ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi odalarının üyeleriyle birlikte fuara katılımları ile ivmelendi.

Sektöre, üreticiye, çiftçiye. İhracatçı, tüccara, hem kentliye hem köylüye katkı sağlayacak.

Başta Narenciye (Portakal, Mandalina, Limon, Greyfurt) olmak üzere, domates patatesin yanı sıra önümüzdeki yıllarda Tropikal Meyveler (Avokado, Mango, Ejder Meyvesi)katma değeri yüksek ürünleri de teşvik ederek üretimin artırılmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ciddi anlamda ekonomik katma değer sağlanacaktır.