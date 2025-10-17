Hazır Beton Endeksi’ne göre inşaat sektörü geçen yıla kıyasla daha iyi bir seviyede ancak eşik değerin altında kalan göstergeler, toparlanmanın halen kırılgan olduğunu ortaya koydu. THBB Başkanı Yavuz Işık, sektörün geleceği için faiz, finansman ve kamu yatırımlarının belirleyici olacağını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat sektörünün nabzını tutan “Hazır Beton Endeksi”nin 2025 Eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

Temmuz ayında zirveye ulaşan Faaliyet Endeksi, Ağustos ayında eşik değerin altına gerilemesinin ardından eylülde de yatay ve zayıf seyrini sürdürdü. Beklenti ve Güven Endeksleri de negatif tarafta kalmaya devam ederken, birleşik Beton Endeksi düşüş gösterdi.

Geçen yılın aynı ayına göre tüm alt endekslerde artış gözlense de bu değerlerin hâlâ eşik seviyenin altında olması, inşaat sektörünün göreli bir iyileşme yaşadığını ancak beklenen performanstan uzak olduğunu ortaya koyuyor. En dikkat çekici yükseliş Faaliyet ve Beklenti Endekslerinde görülürken, Güven Endeksi’nde sınırlı bir artış kaydedildi.

Raporu değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Tüm endeksler geçen yıla göre daha yüksek bir düzeyde ancak hâlâ istenen seviyeye ulaşılmış değil. Bu, sektörün göreceli olarak toparlandığını ama temkinli olunması gerektiğini gösteriyor,” ifadelerini kullandı.

“FAİZ VE FİNANSMAN MALİYETİ BELİRLEYİCİ OLACAK”

Ekonomik görünümü değerlendiren Işık, inşaat sektörünün önümüzdeki süreçte özellikle finansman koşullarına duyarlı olduğunu belirterek, “2026 yılına dönük gelişmelerin belirleyicisi faiz ve ona bağlı olarak finansman maliyetleri olacaktır. En olumlu senaryo enflasyonun kalıcı şekilde gerilemesi, Merkez Bankası'nın öngörülebilir bir çizgiye oturması ve kamu altyapı harcamalarının planlandığı gibi sürmesidir" diye konuştu.

İç ve dış belirsizliklerin risk oluşturduğunu da vurgulayan Başkan Işık, “Düşmeyen enflasyon, değişken faiz politikaları ya da küresel ekonomik şoklar, maliyet ve finansman yükünü artırarak sektörü zorlayabilir. Ekonomi yönetiminin öngörülebilirliği artırması, yatırımların sürdürülebilirliğini ve sektörün büyümeye katkısını destekleyecektir” değerlendirmesinde bulundu.