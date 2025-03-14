Hazır Beton Endeksi verilerine göre Ocak ayında oldukça gerileyen Faaliyet Endeksi, Şubat ayında yükselmiş görünse de tüm endeksler içinde en düşük seviyedeki endeks oldu. Beklenti Endeksi hariç tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalırken en çok düşüş Faaliyet Endeksi’nde görüldüANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymayı sürdürüyor.

Hazır Beton Endeksi 2025 Şubat Ayı Raporu’na göre, tüm endeksler geride bırakılan Şubat ayında yukarı yönlü hareket etti. Ocak ayında oldukça gerileyen Faaliyet Endeksi yükselmiş görünse de tüm endeksler içinde en düşük seviyedeki endeks olurken, geçen yılın aralık ayından itibaren bir değişim trendi gösteren Beklenti Endeksi, diğer tüm endekslerin üstünde bir yerde konumlanmasına rağmen henüz inşaat sektörünün potansiyelini harekete geçirebileceği noktadan uzak durumda.

Geride bırakılan şubat ayında Beklenti Endeksi hariç tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalmış durumda olduğunun gözlendiği raporda en çok düşüş Faaliyet Endeksi’nde görüldü. Güven ve Hazır Beton Endeksleri benzer oranda düşüş gösterdi.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Şubat ayında tüm endeksler yukarı yönlü hareket ettiğini belirterek, "Ocak ayında oldukça gerileyen Faaliyet Endeksi şubat ayında yükselmiş görünse de tüm endeksler içinde en düşük seviyedeki endekstir. Beklenti hariç diğer endeksler eşik değerin altında kalmıştır. Geçen yılın aynı ayına göre Beklenti Endeksi hariç tüm endeksler azalmış, en çok düşüş ise Faaliyet Endeksi’nde görülmüştür" dedi.

Ekonomik gelişmelerle ilgili görüşlerini paylaşan Başkan Işık, 2025 yılında enflasyon üzerinde etkili olan döviz kuru volatiliteden uzak, beklenen patikada yoluna devam edecek ve bu da enflasyonla mücadelede Türkiye’ye destek olacağını söyledi. "Merkez Bankasının yeterli döviz stoku var ve mevcut durumda dövize koşmayı gerektirecek bir durum söz konusu değildir ancak faiz düzeyinin enflasyonun altına inmesi durumunda bu risk yeniden gündeme gelebilir" diyen Başkan Işık, "Yani elinde parası olan vatandaşın faizden reel anlamda kazanamayınca, her zamanki alışkanlığına geri dönmesi ülkemizde yeniden bir dolarizasyon sürecini tetikleyebilir. Bunun çözümü ise yine inşaat sektöründedir. Nasıl ki son dönemde konuta bir yöneliş varsa, insanlar konutu bir yatırım aracı olarak görüyorlarsa, dolara yatırımın alternatifi konut olmaya devam etmelidir" değerlendirmesinde bulundu.