Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayımlanan Temmuz 2025 Aylık Sektör Raporu’na göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi Mayıs 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 oranında arttı.İSTANBUL (İGFA) - Raporda, 23 alt sektörden 15’inde üretim artışı yaşanırken, 8 sektörde düşüş gözlendi.

2025 Ocak-Mayıs döneminde geçen senenin aynı dönemine göre plastik inşaat malzemeleri üretimi yüzde 13,9, inşaat amaçlı alçı ürünleri üretimi yüzde 16,0, ısıtma, soğutma ve havalandırma donanımları üretimi yüzde 9,3, metalden kapı ve pencereler üretimi yüzde 8,9, yalıtımlı kablolar üretimi yüzde 9,9 ve seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 5,7 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde demir çelik inşaat ürünleri üretimi yüzde 5,4, mermer ve granit üretimi ise yüzde 6,1 oranında büyüdü.

Öte yandan, aynı dönemde bazı alt sektörlerde üretim performansında belirgin düşüşler yaşandı. Seramik sağlık gereçleri üretimi yüzde 17,9, kilit ve donanım eşyaları üretimi yüzde 16,2, armatür, musluk, vana ve valf üretimi ise yüzde 9,6 oranında azaldı. Raporda, 2023 ve 2024 yıllarında gözlenen farklı üretim eğilimlerinin 2025’in ilk beş ayında da büyük ölçüde sürdüğü vurgulandı. Özellikle çimento, hazır beton ve inşaat demiri üretiminde gözlenen zayıflık, yeni inşaat başlangıçlarının yavaşladığına işaret etti.

ABD’NİN YENİ TARİFELERİ TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİSİ İÇİN FIRSAT OLABİLİR

Raporda dikkat çeken bir diğer önemli gelişme ise ABD’nin ithalata yönelik yeni ilave tarife uygulamaları oldu. ABD yönetimi 7 Ağustos itibarıyla mevcut gümrük vergilerini korurken, ülkelere farklı oranlarda ilave tarifeler uygulamaya başlayacağını açıkladı. Türkiye’ye yüzde 15 oranında ilave tarife uygulanacağı belirtildi. Bu oran, birçok ülkeye uygulanan tarifelere kıyasla daha düşük seviyede kaldı. Örneğin, Brezilya’ya yüzde 50, Hindistan’a yüzde 25, Kanada’ya yüzde 35 tarife uygulanacak. Meksika’ya yüzde 25 tarife gelecek, ancak bu süreç 90 gün askıya alınarak müzakereler uzatıldı. Kanada ve Meksika’dan ithalatta mevcut USMCA anlaşması kapsamındaki ürünlere ilave tarife uygulanmayacak.

ABD, Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore ile anlaşmalar yaparak bu ülkelere yalnızca yüzde 15 ilave tarife uygulama kararı aldı ve karşı tarife uygulanmaması yönünde uzlaştı. Çin ile yapılan geçici anlaşmada ise halen yüzde 30 oranında karşılıklı tarife uygulanıyor ve müzakerelerin 12 Ağustos tarihine kadar devam etmesi bekleniyor. Türkiye ise görece düşük tarife oranıyla ABD pazarında pozitif ayrışan ülkeler arasında yer aldı. Raporda, özellikle metal ürünlerin dışındaki inşaat malzemesi sanayisinin, ABD’de Asya ülkelerine uygulanan daha yüksek tarifeler karşısında rekabet avantajı elde edeceği vurgulandı.