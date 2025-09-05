Türkiye İMSAD'ın aylık sektör raporuna göre inşaat malzemesi sanayi üretimi 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 10,1 oranında arttı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nun Ağustos 2025 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İnşaat malzemesi sanayi üretimi haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı.

Raporda ayrıca 2025 yılının ikinci çeyreğinde yapı ruhsatlarında önemli bir artış olduğuna ilişkin bilgilere yer verildi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Ağustos 2025 sonuçları açıklandı. Rapora göre; 2025 Haziran ayında alt sektörlerin büyük bölümünde üretim artışı kaydedildi. Toplam 23 alt sektörün 20’sinde üretim geçen yılın aynı dönemine göre yükselirken, 3 alt sektörde üretimde azalma yaşandı.

İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİ ÜRETİMİ 2. ÇEYREKTE ARTTI

2025 yılının ilk çeyreğinde gerileme eğiliminde olan inşaat malzemesi sanayi üretimi; geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 1,4 azalmıştı. Nisan ayında yüzde 15,3, mayıs ayında ise yüzde 4,0 artış gösteren inşaat malzemesi sanayi üretimi; haziran ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı. Böylece ikinci çeyrekte inşaat malzemesi sanayi üretiminde yüzde 10,1 artış gerçekleşmiş oldu.