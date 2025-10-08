İMO Bursa Şubesi, Gazze’ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu’nda alıkonulan Bursa Milletvekili ve İMO üyesi Mehmet Atmaca için İsrail’e sert tepki gösterdi. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, “İsrail’in hukuksuz müdahalesi kabul edilemez, soykırım son bulmalı” diyerek aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.BURSA (İGFA) - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi, Gazze’deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu’na İsrail’in uluslararası sularda müdahale ederek Bursa Milletvekili ve İMO üyesi Mehmet Atmaca ile diğer aktivistleri alıkonulmasına sert bir açıklamayla tepki gösterdi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, 8 Ekim 2025’te yaptığı açıklamada, İsrail’in Filistin’deki işgal politikalarını ve Gazze’deki soykırımı kınadı.

“YARDIM GEMİLERİNE MÜDAHALE VİCDANA AYKIRI”

Erdem, “İsrail’in Gazze’deki hastanelere ilaç ve gıda taşıyan Özgürlük Filosu’na müdahalesi, uluslararası hukuku ve vicdanı hiçe sayan bir insanlık suçudur. Vicdan Gemisi’nde bulunan üyemiz ve Bursa Milletvekilimiz Mehmet Atmaca ile diğer milletvekilleri ve gönüllülerin alıkonulmasını şiddetle kınıyoruz. İnsani yardım engellenmemeli, desteklenmelidir,” dedi. İsrail’in bu “korsanlık” eyleminin uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanması gerektiğini vurguladı.

“GAZZE’DEKİ SOYKIRIM DURDURULMALI”

Gazze’deki saldırıların soykırım boyutuna ulaştığını belirten Erdem, “Masum sivillere yönelik saldırılar derhal durdurulmalı, insani yardımların bölgeye ulaşması sağlanmalıdır. Özgür Filistin halkına yaşatılan drama son verilmeli, soykırım niteliğindeki işgal bitirilmelidir” çağrısında bulunurken, İMO olarak, Milletvekili Atmaca ve diğer alıkonulanların serbest bırakılması için acil adım atılmasını talep etti.

İMO Bursa Şubesi, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını Filistin halkıyla dayanışmaya çağırdı: “İnsani yardım, siyasetin ve savaşın ötesinde vicdanın konusudur. Dünyadaki duyarlı kurum ve bireyleri, insanlık suçlarına karşı ortak tutum sergilemeye davet ediyoruz.” Açıklamada, İMO’nun insanlık onuruna sahip çıkma kararlılığı vurgulandı.