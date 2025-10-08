Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Rossbach ile Cenevre'de buluşarak strateji, çevre düzeni ve sürdürülebilir yaşam alanları konularını görüştü. Bakan Kurum, Sıfır Atık ve Millet Bahçeleri projelerini anlatarak deneyimlerinin önemini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile Cenevre'de bir araya geldi.

Türkiye'nin kademeli planlama sistemiyle, strateji, çevre düzeni ve imar planlarıyla; yaşam alanlarının sürdürülebilir gelişimi için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Bakan Kurum, ikili görüşmede, yeni kentsel gündemi hayata geçirmede öncü bir rol üstlendiğini ifade ettiğini belirtti.

Bakan Kurum, görüşme ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asrın felaketinin hemen ardından yürüttüğümüz inşa çalışmaları ile şehirlerimizi yaşanabilir kılmak için hayata geçirilen Sıfır Atık ve Millet Bahçeleri projelerini de BM Habitat İcra Direktörü Rossbach'a anlattığını belirterek, "Paylaştığımız deneyimler, şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için bizlere yol gösterecektir" dedi.