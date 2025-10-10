Cennet meyvesi kuru incirin en büyük ihraç pazarı Avrupa Birliği’ne yolculuğunun sağlıklı ve sürdürülebilir olması için Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ve Başkan Yardımcısı Şemsettin Özgür Brüksel’de Avrupa Komisyonu yetkilileri ile bir araya geldiler.İZMİR (İGFA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, 2023 ve 2024 yıllarından sonra 2025 yılında da Brüksel’de Avrupa Komisyonu’nun Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü (DG SANTE) yetkilileriyle bir araya gelerek kuru incir ihracatında uygulanan resmî kontroller ve gıda güvenliği alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirdiklerini, sektörün Avrupa Birliği nezdinde en üst düzeyde temsil edildiği bir buluşma olduğunu vurguladı.

KURU İNCİRDE EV ÖDEVİMİZİ YAPTIĞIMIZI ANLATTIK

Avrupa Birliği ve Avrupa Kuru Meyve, Kabuklu Yemişler, Konserveler ve Benzeri Ürünler Ticaret Federasyonu (FRUCOM) yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Başkan Işık, Türkiye’nin kuru incir ihracatındaki gıda güvenliği standartlarını AB düzeyinde güçlendirmeyi ve sektörün sürdürülebilir geleceğini güvence altına almayı hedeflediklerini, Türkiye tarafında sürdürülebilirlik adına yürütülen çalışmalar hakkında AB ve FRUCOM yetkililerini bilgilendirdiklerini vurguladı. Işık, “Sağlıklı kuru incir üretimi için ev ödevimizi yerine getirdiğimiz mesajını AB yetkilerine verdiğimize inanıyoruz” dedi.

“Kuru incir sektöründe sorunların çözümüne yönelik olarak uzun yıllardır tüm paydaşlarla yürüttüğümüz bilimsel ve teknik çalışmaları Avrupa Komisyonu’nun ilgili birimlerine doğrudan anlattık” diyen Işık, “Kuru incirde aflatoksin ve okratoksin risklerinin azaltılmasına yönelik yürütülen izleme, önleme ve kontrol tedbirlerimizi kapsamlı şekilde sunduk. İklim değişikliğinin mikotoksin oluşumu, kuraklık, toprak verimliliği ve gıda güvenliği üzerindeki etkilerine dikkat çektik. Toprak yönetimi, su kaynaklarının korunması ve organik madde artışına yönelik bilimsel araştırma ve sürdürülebilir üretim girişimlerini de Avrupa Komisyonu ile paylaştık. Türk kuru meyve sektörünün Avrupa’daki itibarını güçlendiren bu temaslarımız, sürekli ve doğru bilgi akışının sağlanması ve yürüttüğümüz çalışmaların AB nezdinde kabul görmesi açısından büyük önem taşıyor. Toplantıya çevrimiçi bağlanan kuru incir sektöründe dünya çapında bir otorite olan Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy’un katkıları, uzun yıllardır Birliğimizin yürüttüğü çalışmaların önemini, paydaşlarımızla kurduğumuz yakın iş birliğini ortaya koydu. Bu temaslar sonrasında Avrupa Birliği’ne kuru incir ihracatında yüzde 30 olan aflatoksin ve okratoksin kontrol sıklığının yüzde 10 seviyesine düşürülmesini hedefliyoruz” diye konuştu.